Почему декабрьское Суперлуние более уникальное, чем другие?

Полнолуние в декабре 2025 года, которое традиционно называют Холодной Луной, наступит 5 декабря в 01:14 (23:14 по Гринвичу). Хотя астрономически полнолуние происходит в конкретный момент, для наблюдателей Луна будет выглядеть полностью освещенной в течение трех суток – с 3 по 5 декабря. Название "Холодная Луна" происходит от культуры коренных американцев могавков и отражает значительное снижение температуры, характерное для этого периода. Поскольку это полнолуние является ближайшим к зимнему солнцестоянию, ее также могут называть Луной Долгой Ночи, пишет 24 Канал.

Смотрите также Не пропустите последнее Суперлуние 2025 года: когда смотреть и что нужно знать

Декабрьская Луна 2025 года – это не просто последнее полнолуние года, но и последнее Суперлуние 2025 года. Явление Суперлуния наступает, когда полная Луна находится вблизи перигея – ближайшей к Земле точки своей орбиты. Благодаря этому она будет выглядеть на 7,9% больше и на 15% ярче по сравнению со средним полнолунием. Следующее Суперлуние состоится 3 января 2026 года, отмечает Star Walk.

Чрезвычайная высота Луны

Главная особенность этого события заключается в том, что это самое высокое полнолуние года для Северного полушария. Это Суперлуние является уникальным, поскольку оно завершает цикл главного лунного стояния, который происходил в 2024 – 2025 годах. Благодаря этому в Северном полушарии декабрьское полнолуние поднимется выше на небе, чем любое другое полнолуние. В следующий раз спутник достигнет подобной высоты только в 2042 году.

Из-за такого высокого положения траектория в ночном небе напоминает траекторию летнего Солнца в июне. Высокое расположение Луны является преимуществом для наблюдателей, поскольку она будет видимой в течение большей части ночи, и ее обзору не будут мешать высокие здания или горы.

Что увидят люди в Южном полушарии?

В Южном полушарии будет наблюдаться противоположная ситуация: декабрьское Суперлуние будет необычно низким, располагаясь близко к линии горизонта. Когда Луна находится низко, ее свет проходит через более толстые слои атмосферы, вследствие чего она может приобрести золотистый, оранжевый или даже красноватый оттенок. Кроме того, на низкой высоте Луна кажется намного больше из-за оптического эффекта линзы.

Стоит отметить, что самое высокое полнолуние в этом цикле для Южного полушария произошло ранее – 11 июня 2025 года.

Детали для наблюдателей

Астрономически полнолуние состоится в созвездии Тельца, пишет TheSkyLive. Оно также будет находиться вблизи звездного скопления Плеяды, но яркость полнолуния может затруднить наблюдение звезд без бинокля.



На этой схеме можно видеть Луну и Плеяды (справа) / Скриншот 24 Канала

Чрезвычайно интересным событием, которое можно будет наблюдать в частях Северной Америки, большинства Европы и Северной Африки, станет покрытие Луной Плеяд. Это означает, что в этих регионах Луна будет медленно закрывать собой звезды.