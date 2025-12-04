Чому грудневий Супермісяць більш унікальний, ніж інші?

Повня у грудні 2025 року, яку традиційно називають Холодним Місяцем, настане 5 грудня о 01:14 (23:14 за Грінвічем). Хоча астрономічно повня відбувається в конкретний момент, для спостерігачів Місяць виглядатиме повністю освітленим протягом трьох діб – з 3 по 5 грудня. Назва "Холодний Місяць" походить від культури корінних американців могавків і відображає значне зниження температури, характерне для цього періоду. Оскільки ця повня є найближчою до зимового сонцестояння, її також можуть називати Місяцем Довгої Ночі, пише 24 Канал.

Грудневий Місяць 2025 року – це не просто остання повня року, а й останній Супермісяць 2025 року. Явище Супермісяця настає, коли повний Місяць знаходиться поблизу перигею – найближчої до Землі точки своєї орбіти. Завдяки цьому він буде виглядати на 7,9% більшим і на 15% яскравішим порівняно із середньою повнею. Наступний Супермісяць відбудеться 3 січня 2026 року, зазначає Star Walk.

Надзвичайна висота Місяця

Головна особливість цієї події полягає в тому, що це найвища повня року для Північної півкулі. Цей Супермісяць є унікальним, оскільки він завершує цикл головного місячного стояння, який відбувався у 2024 – 2025 роках. Завдяки цьому у Північній півкулі груднева повня підніметься найвище на небі, ніж будь-яка інша повня. Наступного разу супутник досягне подібної висоти лише в 2042 році.

Через таке високе положення траєкторія в нічному небі нагадує траєкторію літнього Сонця в червні. Високе розташування Місяця є перевагою для спостерігачів, оскільки він буде видимим протягом більшої частини ночі, і його огляду не заважатимуть високі будівлі або гори.

Що побачать люди у Південній півкулі?

У Південній півкулі спостерігатиметься протилежна ситуація: грудневий Супермісяць буде незвично низьким, розташовуючись близько до лінії горизонту. Коли Місяць перебуває низько, його світло проходить через товстіші шари атмосфери, внаслідок чого він може набути золотистого, помаранчевого або навіть червонуватого відтінку. Крім того, на низькій висоті Місяць здається набагато більшим через оптичний ефект лінзи.

Варто зазначити, що найвища повня в цьому циклі для Південної півкулі відбулася раніше – 11 червня 2025 року.

Деталі для спостерігачів

Астрономічно повня відбудеться у сузір’ї Тельця, пише TheSkyLive. Вона також перебуватиме поблизу зоряного скупчення Плеяди, але яскравість повні може ускладнити спостереження зірок без бінокля.



На цій схемі можна бачити Місяць і Плеяди (праворуч) / Скриншот 24 Каналу

Надзвичайно цікавою подією, яку можна буде спостерігати в частинах Північної Америки, більшості Європи та Північної Африки, стане покриття Місяцем Плеяд. Це означає, що у цих регіонах Місяць буде повільно закривати собою зорі.