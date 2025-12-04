Це явище супроводжуватиметься ефектом Супермісяця, що зробить супутник Землі візуально масивнішим та яскравішим. Нарешті, подія збігається з періодом довгих зимових ночей у Північній півкулі, пише 24 Канал.

Чим унікальна груднева повня і де шукати її на небі?

Остання повня 2025 року настане 4 грудня о 23:14 за Гринвічем. В Україні в цей час буде 01:14 ночі 5 грудня. Місяць у цей Час перебуватиме високо в небі, оскільки над горизонтом зійде ще о 15:44, згідно з даними ресурсу Astro.

Це явище відоме під традиційною назвою "Холодний Місяць", що вказує на різке зниження температури в цей період року. Однак для астрономів та любителів спостережень за небом ця дата важлива з інших причин: це буде останній Супермісяць року, а також так звана "екстремальна" повня.

Феномен великого місячного стояння

Головна особливість цьогорічного грудневого повного Місяця полягає в його траєкторії. Ми зараз перебуваємо в сезоні великого місячного стояння (2024 – 2025 роки). Орбіта супутника нахилена відносно екліптики, і в певні періоди, що повторюються кожні 18,6 року, Місяць досягає екстремальних значень схилення.

Повня 5 грудня 2025 року стане найвищою на небосхилі Північної півкулі аж до 2042 року. Завдяки цьому вона залишатиметься видимою протягом більшої частини ночі, а високі будівлі чи дерева менше заважатимуть огляду, пише Star Walk.

Натомість у Південній півкулі ситуація буде дзеркальною: Місяць проходитиме надзвичайно низько над горизонтом, що може забарвити його в насичені помаранчеві або червоні відтінки через атмосферну рефракцію та створити оптичну ілюзію гігантського розміру.

Останній Супермісяць 2025 року

Окрім унікальної висоти, груднева повня буде ще й Супермісяцем. Це стається, коли повний Місяць збігається з перигеєм – точкою максимального наближення до Землі на своїй орбіті. За підрахунками, видимий диск супутника буде на 7,9% більшим та на 15% яскравішим за середньостатистичну повню. Наступного разу таке наближення відбудеться вже 3 січня 2026 року.

Де перебуватиме Місяць?

Астрономічно Місяць перебуватиме у сузір'ї Тельця. У ніч на 5 грудня наш супутник сяятиме поруч із Плеядами – знаменитим зоряним скупченням. Через яскраве світло Супермісяця розгледіти Плеяди неозброєним оком може бути складно, тому для спостережень краще використати бінокль.



Місяць та Плеяди (скупчення зірок праворуч над Ураном) 5 грудня о 01:14 / Скриншот 24 Каналу

Мешканці Північної Америки, більшої частини Європи та північної Африки зможуть спостерігати покриття (окультацію) Плеяд, коли Місяць проходитиме безпосередньо перед зірками скупчення.

А вже 7 грудня супутник Землі вишикується в одну лінію з найяскравішою зорею Близнюків – Поллуксом, та планетою Юпітер, що стане чудовою можливістю для астрофотографії.

Історичні назви та символізм