Що таке супермісяць і чому листопадовий виявився найбільшим?

Супермісяць – це явище, коли повний місяць відбувається у момент найближчого положення супутника до Землі, що називається перигеєм. Місяць обертається навколо нашої планети не по ідеальному колу, а по еліптичній траєкторії, тому відстань між ним і Землею постійно змінюється. У найближчій точці вона становить близько 360 тисяч кілометрів, а у найвіддаленішій, або апогеї, сягає понад 400 тисяч кілометрів, пише 24 Канал.

Дивіться також Супермісяць зійшов над Україною: найкращі фото з усієї мережі

Листопадовий супермісяць став особливим, оскільки повна фаза настала всього за дев'ять годин після досягнення перигею. 5 листопада 2025 року о 15:19 за Києвом Місяць досяг повної фази, а вже о 00:30 того ж дня підійшов максимально близько до Землі на відстань 356 834 кілометри. Це зробило його приблизно на 14 відсотків більшим і на 30 відсотків яскравішим порівняно з найтьмянішим повним місяцем року, пише видання Space.

За даними астрономів, які наводить Forbes, це був найближчий повний місяць з 19 лютого 2019 року, коли відстань становила 356 761 кілометр. Наступний подібний супермісяць очікується лише 24 листопада 2026 року, коли різдвяний супермісяць наблизиться на відстань 356 649 кілометрів.

Листопадовий супермісяць став другим із трьох послідовних супермісяців 2025 року. Перший відбувся 7 жовтня, а третій та останній очікується 4 грудня. Однак саме листопадовий виявився найвидовищнішим завдяки майже ідеальному збігу повної фази з перигеєм.

Науковці пояснюють, що різниця у розмірі може бути непомітною неозброєним оком, однак підвищена яскравість чітко відчувається. Місяць сяяв настільки яскраво, що створював помітні тіні на землі – рідкісний ефект, видимий лише під час найінтенсивніших супермісяців.

Вплив Місяця

Близькість супутника до Землі також вплинула на припливи. Гравітаційне притягання Місяця стало дещо сильнішим, що спричинило незначне підвищення рівня приливів. Хоча ефект не був драматичним для більшості прибережних районів, астрономи попереджали про можливість перигейних припливів – явища, коли гравітаційні сили Місяця і Сонця підсумовуються, створюючи найвищі припливи року.​

Цікаво, що найвищі припливи відбуваються не одразу під час перигею, а із затримкою в один-два дні залежно від конкретної локації. Наприклад, у Нью-Йорку максимальний рівень води 1,93 метра був зафіксований о 7:59 ранку 7 листопада, майже через два дні після перигею.

Найкращі фотографії супермісяця від астрофотографів та науковців

Астрофотографи з різних куточків планети зафіксували вражаючі знімки листопадового супермісяця. Кевін МакКарті з Північної Кароліни, використовував камеру Canon 7D з телеоб'єктивом Sigma 160-600 міліметрів, щоб зробити надзвичайно деталізований знімок Бобрового Місяця 4 листопада, за ніч до повної фази. Маккарті, чий знімок ви можете бачити на головному зображенні матеріалу, розповів, що ніколи не втомлюється фотографувати всі фази місяця, але супермісяці особливі через їхню близькість до Землі і яскравіше освітлення. Його мета під час зйомки супермісяця – зафіксувати якомога більше деталей, і він був особливо задоволений цим знімком, оскільки зробив його з рук, пише Space.

Тим часом фотограф Ендрю Маккарті з Арізони зробив понад 60 тисяч знімків за допомогою своїх двох телескопів, які, як він пише, стоять у нього просто на задньому дворі будинку. У результаті він отримав фото на 119 мегапікселів

Я назвав цю фотографію "Артеміда манить", на честь наступної пілотованої місії на Місяць,

– пише він на своїй сторінці в X.



Супермісяць у листопаді 2025 року / Фото Andrew McCarthy

Астроном-любитель пояснює, що всі ці кольори, які можна побачити на знімку, "природно присутні на Місяці, але вони настільки слабкі, що їх практично неможливо розрізнити". Але коли тисячі фотографій складаються разом, точність зображення дозволяє їх виявити.



Супермісяць над Тасманією / Фото k. & .c. noffke на Flickr



Супермісяць на перевалі Монтесума в Арізоні 5 листопада 2025 року / Фото Jelieta Walinski на Flickr

Фотографи з BBC Weather Watchers у південній Англії активно ділилися своїми знімками супермісяця. У регіонах Дорсет, Гемпшир, Беркшир та Оксфордшир спостерігалося чисте небо, що дозволило зафіксувати найбільший і найяскравіший Місяць року.



Спостерігач погоди британського каналу BBC сфотографував місяць над Хедж-Ендом у Гемпширі / Фото Джастін Тайм/BBC

У Сінгапурі астрофотографи зняли супермісяць над Gardens by the Bay — знаковою локацією міста з футуристичними структурами. Кілька знімків показали, як яскравий місячний диск піднявся над освітленими "супердеревами" парку.

Повний місяць над садами Gardens by the Bay біля затоки в Сінгапурі, 5 листопада 2025 року / Фото Тен Чі Вей для Xinhua

Наступний знімок зробив фотограф Кіліан Шенбергер з Мюнхена. Хоча він здебільшого фотографує ліси, гори й туман, за його власними словами, цього разу в його об'єктиві опинилась Боброва повня.

Баварський супермісяць Моя ідея щодо цього супермісяця полягала в тому, щоб сфотографувати його разом із типовими елементами баварського пейзажу: старим деревом і маленькою капличкою. Все вийшло добре,

– пише Шенбергер у своїй публікації на X.



Супермісяць. Верхня Баварія, Німеччина / Фото Kilian Schönberger

А цей знімок зробили над Сіднеєм, Австралія. Місяць "зловили" у момент, коли він здавався ще більшим через особливі оптичні ефекти атмосфери, які виникають, коли об'єкт перебуває низько біля горизонту. Підіймаючись вище, цей ефект зникає.

А тут зображено супермісяць над Стоунхенджем:

Цікаво, що проєкт віртуального телескопа організував безкоштовну онлайн-трансляцію 5 листопада, спостерігаючи за супермісяцем з Манчано, Італія. Під час трансляції також показували найкращі знімки повного місяця, зібрані за роки, особливо ті, де супутник сяє над легендарними пам'ятками та горизонтом Рима.

Дивіться трансляцію сходження супермісяця: відео

Чому його називають Бобровим Місяцем: історія та традиції

Назва "Бобровий Місяць" сягає корінням у традиції корінних американських племен та ранніх європейських поселенців, які уважно спостерігали за природними циклами для виживання. Листопад був часом, коли бобри ставали особливо активними, будуючи свої загати та запасаючи їжу перед тривалою зимою.​

За даними Old Farmer's Almanac, що почав публікувати назви повних місяців у 1930-х роках, це був час для племен алгонкінів та колоністів встановлювати пастки для бобрів перед замерзанням боліт, щоб забезпечити запас теплих хутрових виробів на зиму. Боброві шкури були надзвичайно цінними в торгівлі хутром між XVI та XIX століттями, а листопад знаменував початок сезону полювання.​

Бобер був високо шанованою твариною серед корінних американських племен як винахідливий і дуже працьовитий духовний тотем. Багато племен, включаючи крі, кутенаї, оджибве та юконські племена, споживали м'ясо бобра і вважали хвіст бобра делікатесом, який оджибве називали "індіанською свининою". Різні частини бобра використовувалися в корінних ритуалах та легендах – селезінку вважали носієм великої сили і використовували для передбачення успіху в полюванні, а касторову залозу застосовували в медичних цілях, пише Notes From The Frontier.

Існувала навіть особлива повага до тіла бобра: його голова ніколи не споживалася, а очі закривалися перед розбиранням туші, щоб тварина не бачила, що відбувається з її тілом. Зазвичай голови та кістки ніг поверталися у воду, оскільки люди вірили, що дух бобра продовжує жити. Деякі племена, як-от кроу, навіть тримали бобрів як домашніх тварин. Коли білі поселенці заселили континент і знищили популяції бобрів, це було руйнівним для племінних культур.​

Інші назви

Окрім назви "Бобровий Місяць", листопадовий повний місяць мав й інші назви у різних племен. Племена тлінгітів називали його "Місяцем копання", вказуючи на те, що тварини копають та дряпають землю в пошуках горіхів та іншої їжі.

Деякі племена також використовували назви "Місяць білої риби", "Місяць замерзання" або "Місяць інею", відображаючи різні аспекти підготовки до зими.​