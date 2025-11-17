Коли спостерігати останній Супермісяць року?

Холодний Місяць, що стане третім і останнім повним Супермісяцем 2025 року, настане в четвер, 4 грудня о 23:14 за Грінвічем. В Україні вже буде 5 листопада, а саме 01:14 за Києвом. Астрономічний момент повної фази настане тоді, коли земний супутник перебуватиме в так званій опозиції до Сонця, пише 24 Канал.

Що ж узагалі таке Супермісяць? Це явище виникає, коли повня збігається з перигеєм – точкою, де супутник перебуває найближче до Землі на своїй еліптичній орбіті. Орбіта Місяця не є ідеальним колом, а має яйцеподібну форму. Завдяки цьому зближенню, супутник Землі здається помітно яскравішим і трохи більшим, ніж звичайна повня.

Грудневий Супермісяць 2025 року, що настане 4 грудня, наблизиться до Землі на відстань 357 219 кілометрів. Для порівняння, середня відстань становить 384 472 кілометри. В результаті Місяць буде до 16% яскравішим за середній повний Місяць і до 8% більшим. Хоча різниця у розмірі може бути ледь помітною для неозброєного ока, особливо в містах зі світловим забрудненням, його яскравість буде відчутною.

Чому саме цей випадок такий особливий?

Для спостерігачів, які знаходяться в Північній півкулі, зокрема в Україні, груднева повня 2025 року є надзвичайною. Оскільки цей повний Місяць є найближчим до зимового сонцестояння, він буде найвищим повним Місяцем у небі в році.

Ба більше, цей грудневий Супермісяць стане найвищим Місяцем, який можна буде спостерігати з Північної півкулі, аж до 2042 року. Його висока траєкторія означає, що перешкоди, як-от високі будівлі чи гори, не заважатимуть огляду, що є чудовою можливістю для аматорів астрономії.

Нагадаємо, цього року ми вже мали нагоду спостерігати два супермісяці:

Місяць мисливця : 7 жовтня о 05:48 за київським часом. Відстань Місяця від Землі становитиме 361 458 кілометрів.

: 7 жовтня о 05:48 за київським часом. Відстань Місяця від Землі становитиме 361 458 кілометрів. Бобровий місяць: 5 листопада о 15:19 за київським часом. Відстань Місяця від Землі становитиме 356 980 кілометрів.



Таким був Супермісяць у листопаді 2025 року. Верхня Баварія, Німеччина / Фото Kilian Schönberger

Як спостерігати?

Найкращий час для спостереження – момент, коли Холодний Місяць з’являється над горизонтом. За даними TheSkyLive, в Україні Місяць зійде ще о 15:40, тобто 4 грудня, але, як уже зазначалось, найповнішої своєї фази досягне о 01:14 ночі 5 грудня. Він сходитиме у північно-східній частині неба і з часом рухатиметься вище до південно-східного боку.

Зверніть увагу: біля горизонту Місяць здається найбільшим і набуває теплого, помаранчевого відтінку через оптичну ілюзію та фільтрацію світла атмосферою Землі.

Очевидно, жодного спеціального обладнання не потрібно, проте з телескопом чи біноклем ви зможете роздивитися набагато більше. Щоб максимізувати враження від спостереження, рекомендується вибрати місце з мінімальним або відсутнім світловим забрудненням, тобто подалі від великих міст.

У ніч на 4 грудня повний Місяць буде розташований у сузір'ї Тельця. Він утворить візуальний трикутник із зоряним скупченням Плеяди та яскравою зорею Альдебаран.

Походження назви

Традиційна назва грудневої повні у США – Холодний Місяць (Cold Moon). Ця назва походить від культури індіанців Могавків і пов’язана з початком найхолодніших і найтемніших місяців року, коли температура значно падає. У Північній півкулі цю повню також часто називають Місяцем Довгої Ночі, оскільки вона відбувається найближче до зимового сонцестояння, яке припадає на найдовшу ніч.

Серед інших альтернативних назв згадують Сніговий Місяць, Місяць, що розганяє замети, або Місяць Зимотворця.

Що далі?