Назва "Боброва повня" або ("Beaver Moon") – традиційно присвоюється повні листопада. Згідно з даними стародавніх календарів, це час, коли бобри активно готувалися до зими: будували греблі, накопичували їжу та укривалися в своїх норах. Про це пише 24 Канал із посиланням на Almanac.

Чому листопадову повню називають "Бобровою"?

Інша версія походження назви – сезон ловлі бобрів заради їхнього густого зимового хутра, що також припадав на листопад.

Корінні американські народи мали також свої назви для листопадової повні – наприклад, на мові Anishinaabeg це було "Freezing Moon" (Морозна повня).

Як пише LiveScience, культурно це свідчить про те, що місяць стає символом переходу: природа готується до зими, люди закінчують сезонні роботи, а ніч стає довшою.

Які ще факти та традиції пов’язані з Бобровою повнею?

У різних культурах листопадову повню також називали "Frost Moon", "Trading Moon", "Mourning Moon" чи "Darkest Depths Moon" , залежно від місцевих особливостей та природи.

Астрономічно, вона може збігатися із явищем суперповні – тобто коли Місяць у повню знаходиться ближче до Землі й здається трохи більшим і яскравішим.

З точки зору символіки, Боброва повня спонукає до завершення важливого циклу, підбиття підсумків і підготовки до майбутнього. У традиціях, вона пов’язана з накопиченням ресурсів, спокоєм та внутрішнім зосередженням.

Хоч вона не виглядає суттєво інакше, ніж інші повні, назва допомагала стародавнім спостерігачам зорієнтуватися в природних змінах – коли холод наступає, а ліс і вода змінюються.

Отже, "Боброва повня" – це не просто гарна назва, а частина природного й культурного циклу: вона нагадує про завершення, підготовку до змін і зв’язок людини з навколишнім світом.

Коли на Землю чекає найяскравіший супермісяць року?

У листопаді 2025 року жителі Землі зможуть спостерігати за рідкісним астрономічним явищем. Місяць наблизиться до нашої планети на мінімальну відстань, що зробить його надзвичайно видовищним. Ця повня буде однією з найяскравіших, яку можна побачити цьогоріч.

Термін "супермісяць" означає, що повня збігається з перигеєм – точкою на орбіті Місяця, коли він перебуває найближче до Землі. Орбіта нашого супутника має не ідеально круглу, а еліптичну форму, тому відстань до нього постійно змінюється.