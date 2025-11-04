Название "Бобровое полнолуние" или ("Beaver Moon") – традиционно присваивается полнолунию ноября. Согласно данным древних календарей, это время, когда бобры активно готовились к зиме: строили плотины, накапливали пищу и укрывались в своих норах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Almanac.

Смотрите также Магнитные бури в ноябре: что готовит новая неделя и стоит ли ждать больших событий

Почему ноябрьское полнолуние называют "Бобровым"?

Другая версия происхождения названия – сезон ловли бобров ради их густого зимнего меха, что также приходился на ноябрь.

Коренные американские народы имели также свои названия для ноябрьского полнолуния – например, на языке Anishinaabeg это было "Freezing Moon" (Морозное полнолуние).

Как пишет LiveScience, культурно это свидетельствует о том, что месяц становится символом перехода: природа готовится к зиме, люди заканчивают сезонные работы, а ночь становится длиннее.

Какие еще факты и традиции связаны с Бобровым полнолунием?

В разных культурах ноябрьское полнолуние также называли "Frost Moon", "Trading Moon", "Mourning Moon" или "Darkest Depths Moon" , в зависимости от местных особенностей и природы.

Астрономически, оно может совпадать с явлением суперполнолуния – то есть когда Луна в полнолуние находится ближе к Земле и кажется немного больше и ярче.

С точки зрения символики, Бобровое полнолуние побуждает к завершению важного цикла, подведения итогов и подготовки к будущему. В традициях, оно связано с накоплением ресурсов, спокойствием и внутренним сосредоточением.

Хоть она не выглядит существенно иначе, чем другие полнолуния, название помогало древним наблюдателям сориентироваться в природных изменениях – когда холод наступает, а лес и вода меняются.

Итак, "Бобровое полнолуние" – это не просто красивое название, а часть природного й культурного цикла: она напоминает о завершении, подготовку к переменам и связь человека с окружающим миром.

Когда Землю ждет самое яркое суперлуние года?

В ноябре 2025 года жители Земли смогут наблюдать за редким астрономическим явлением. Луна приблизится к нашей планете на минимальное расстояние, что сделает его чрезвычайно зрелищным. Это полнолуние будет одним из самых ярких, которое можно увидеть в этом году.

Термин "суперлуние" означает, что полнолуние совпадает с перигеем – точкой на орбите Луны, когда она находится ближе всего к Земле. Орбита нашего спутника имеет не идеально круглую, а эллиптическую форму, поэтому расстояние до него постоянно меняется.