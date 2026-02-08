Ранее его считали потенциально опасным для Земли. Об этом сообщил Bild.

Столкнется ли астероид с Луной?

Как рассказало издание, астероид 2024 YR4 в диаметре достигает примерно 60 метров. Сейчас он не представляет угрозы для Земли и пройдет мимо нее.

В то же время новое исследование китайских ученых показывает, что существует шанс его столкновения с Луной в 2032 году. Вероятность составляет около 4,3%.

По расчетам, энергия удара может составлять около 6,5 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Ученые сравнивают его с мощностью большой водородной бомбы.

Такое событие оставит на Луне кратер размером около одного квадратного километра и станет наиболее энергетически мощным лунным событием, когда-либо зарегистрированным человеком,

– отметил Ифань Хэ из Университета Цинхуа в Пекине.

Ученые ожидают, что в случае столкновения произойдет яркая вспышка, которую можно будет увидеть с нашей планеты невооруженным глазом. После этого возможно многочасовое инфракрасное свечение и даже "лунное землетрясение".

Грозит ли сейчас что-то похожее Земле?