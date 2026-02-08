Раніше його вважали потенційно небезпечним для Землі. Про це повідомив Bild.

Дивіться також Чи зможе ядерний вибух врятувати Землю – науковці пояснили, що станеться

Чи зіткнеться астероїд з Місяцем?

Як розповіло видання, астероїд 2024 YR4 у діаметрі сягає приблизно 60 метрів. Наразі він не становить загрози для Землі та пройде повз неї.

Водночас нове дослідження китайських вчених показує, що існує шанс його зіткнення з Місяцем у 2032 році. Вірогідність становить близько 4,3%.

За розрахунками, енергія удару може становити близько 6,5 мегатонни у тротиловому еквіваленті. Науковці порівнюють його з потужністю великої водневої бомби.

Така подія залишить на Місяці кратер розміром близько одного квадратного кілометра і стане найбільш енергетично потужною місячною подією, коли-небудь зареєстрованою людиною,

– зазначив Іфань Хе з Університету Цінхуа в Пекіні.

Вчені очікують, що у разі зіткнення станеться яскравий спалах, який можна буде побачити із нашої планети неозброєним оком. Після цього можливе багатогодинне інфрачервоне світіння та навіть "місячний землетрус".

Чи загрожує наразі щось схоже Землі?