Що потрібно знати про новий астероїд?

Нещодавно вчений з Інституту науки Карнегі Скотт Шеппард виявив новий астероїд, який отримав назву 2025 SC79. Це відкриття було зроблене ще 27 вересня за допомогою камери Dark Energy Camera, встановленої на 4-метровому телескопі Бланко Національного наукового фонду, але потребувало додаткової перевірки. Тепер існування об'єкта остаточно підтвердили за допомогою телескопів Gemini та Magellan, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Дивіться також На волосину від Землі: непомічений астероїд промчав на рекордно низькій висоті

Астероїд 2025 SC79 належить до групи Атіра – це космічні тіла, орбіти яких повністю пролягають всередині орбіти Землі (тобто в області космосу між нашою планетою і Сонцем). Вони є найменш численною групою навколоземних об'єктів, і 2025 SC79 став 39-м її представником. Такі астероїди дуже важко виявити, оскільки їхнє слабке світло губиться в дуже яскравому сяйві Сонця. Спостерігати за ними можна лише у сутінках, коли Сонце ось-ось зійде або зайде.

Цей новий космічний камінь є лише другим відомим об'єктом, орбіта якого повністю знаходиться всередині орбіти Венери. Він також перетинає орбіту Меркурія і здійснює повний оберт навколо Сонця всього за 128 днів. Для порівняння, орбітальний період Меркурія становить 88 днів. За швидкістю обертання 2025 SC79 посідає третє місце серед усіх відомих астероїдів.

Яка небезпека?

Найбільшу тривогу викликає його розмір. Діаметр 2025 SC79 становить близько 700 метрів. Хоча це значно менше, ніж знаменитий астероїд Чиксулуб, який, як вважається, спричинив вимирання динозаврів, падіння об'єкта такого розміру все одно призвело б до катастрофи континентального масштабу. Залежно від місця удару, це могло б спричинити загибель мільярдів людей і тварин. Саме тому астрономи класифікують його як потенційний "астероїд-убивцю".

Що далі?

Зараз об'єкт на кілька місяців зникне за Сонцем, і подальше його вивчення доведеться відкласти, пише Universe Today. Коли він знову з'явиться, вчені планують детальніше дослідити його склад, що є важливим питанням, адже астероїд витримує інтенсивний сонячний жар.

Подальші спостереження також можуть пролити світло на його походження. Можливо, він був вибитий з головного поясу астероїдів і згодом захоплений Сонцем.

Як пояснюють фахівці, розуміння того, як такі об'єкти опиняються на своїх орбітах, допоможе не лише захистити нашу планету, а й більше дізнатися про історію Сонячної системи.