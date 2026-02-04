Почему астероиды ведут себя не так, как ожидали ученые?

Новое исследование показывает, что астероиды могут быть значительно прочнее, чем считалось ранее. Вместо того чтобы разрушаться под сильным ударом или облучением, некоторые космические камни способны временно менять свою внутреннюю структуру и даже становиться тверже, пишет ScienceAlert.

Команда физиков из University of Oxford вместе со стартапом Outer Solar System Company, который специализируется на ядерных методах отклонения астероидов, провела серию экспериментов и компьютерных симуляций. Их цель – понять, как различные материалы астероидов будут реагировать на экстремальные нагрузки, которые могут возникнуть при попытке изменить траекторию опасного объекта.

Для экспериментов использовали образец железного метеорита Campo del Cielo. Выбор был не случайным: железные астероиды имеют относительно однородную структуру, что позволяет точнее отслеживать изменения материала.

Образец облучали короткими, но очень мощными пучками протонов на ускорителе в CERN, применяя инфраструктуру HiRadMat.



Метеорит Кампо-дель-Сьело / Фото Джеффри Ноткин

Датчики температуры и лазерная допплеровская виброметрия показали неожиданную картину:

Сначала материал смягчался и деформировался, но впоследствии снова набирал прочность.

По оценкам исследователей, эффективная прочность образца возрастала примерно в 2,5 раза.

Кроме того, метеорит демонстрировал способность рассеивать энергию тем эффективнее, чем сильнее было воздействие.

Что это нам дает?

Это важно для планетарной обороны. Ранее считалось, что ядерный взрыв вблизи астероида может разорвать его на множество обломков. Предположительно, они все равно упадут на Землю, но вред от малых метеоров будет меньше, чем от одного крупного объекта.

Эти новые данные свидетельствуют, что по крайней мере некоторые астероиды, наоборот, могут оставаться целостными, что делает сценарий ядерного взрыва менее эффективным, а методы контролируемого отклонения траектории более перспективными.

Отклонение траектории

Действительно, альтернативой ядерному подходу может быть кинетическая схема, опробованная в миссии DART в 2022 году. Тогда аппарат намеренно столкнулся с астероидом, чтобы изменить его орбиту, писало NASA.

Метод работает, но имеет ограничения: ошибка в точке удара или неправильная оценка свойств астероида может дать непредсказуемый результат.

Что дальше?

Именно поэтому ученые отмечают, что механические свойства астероидов не являются постоянными. Они меняются в реальном времени под воздействием нагрузок, и это необходимо учитывать в моделях. В будущих исследованиях команда во главе с Манфредом Бохманном планирует изучать более сложные, неоднородные типы астероидов, где поведение материала может быть еще менее предсказуемым.

Если ядерный сценарий когда-то понадобится, он вряд ли будет выглядеть как в фильмах. Вместо бурения и закладки зарядов рассматривается дистанционный взрыв вблизи астероида, который испарит часть его поверхности и создаст реактивный импульс, способный изменить орбиту опасного тела.