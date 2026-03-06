Какие новые данные получили о 2024 YR4?

Астероид 2024 YR4 был впервые зафиксирован 27 декабря 2024 года системой ATLAS, которая финансируется NASA и специализируется на выявлении опасных космических объектов. На короткое время этот объект стал наиболее угрожающим среди всех известных астероидов, пишет ScienceAlert.

Смотрите также Ученые открыли уникальный сверхпрочный астероид благодаря самой мощной цифровой камере мира

Специалисты установили, что его диаметр составляет примерно 60 метров, что сопоставимо с высотой 15-этажного здания или Пизанской башни. Из-за таких габаритов скала получила неофициальное название "убийца городов", ведь в случае падения на Землю она способна стереть с лица планеты целый мегаполис или вызвать разрушительное цунами.

Первоначальные расчеты указывали на то, что 22 декабря 2032 года существует ненулевой шанс столкновения объекта с нашей планетой.

Впоследствии земную угрозу удалось исключить, однако появился новый повод для волнений: вероятность удара по Луне оценивали в 4,3 процента.

Такая неопределенность возникла из-за того, что орбита астероида вокруг Солнца не была изучена с достаточной точностью. Ситуация осложнялась тем, что с весны 2025 года объект стал слишком тусклым для наблюдения большинством наземных и космических приборов.

Новые данные предоставил James Webb

Прорыв произошел благодаря усилиям специалистов из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, которые разработали план использования телескопа James Webb Space Telescope. В период с 18 по 26 февраля 2026 года обсерватория смогла зафиксировать 2024 YR4, когда он двигался на фоне далеких звезд, чьи позиции были максимально точно измерены миссией Gaia Европейского космического агентства.

Это было одно из самых сложных наблюдений в истории телескопа, поскольку астероид оказался одним из самых тусклых целей, которые он когда-либо отслеживал.

Полученные данные позволили астрономам окончательно исключить возможность катастрофы. Вместо столкновения астероид пролетит мимо Луны на безопасном расстоянии примерно 21 200 километров, пишет Space.

Хотя это очень близкое расстояние по космическим меркам – даже меньше орбит некоторых искусственных спутников Земли – прямой опасности больше нет.



2024 YR4 в объективе James Webb Space Telescope / Фото NASA

Что было бы, если бы столкновение произошло?

Если бы столкновение все же произошло, последствия были бы грандиозными. Энергия удара составила бы около 6 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте, что можно сравнить со взрывом мощной ядерной бомбы. На поверхности Луны образовался бы новый кратер диаметром около 1 километра. Наблюдатели на Земле могли бы увидеть яркую вспышку даже невооруженным глазом, отмечает Live Science.

Кроме визуальных эффектов, такой взрыв выбросил бы в космос огромное количество обломков. Часть из них могла бы вызвать метеоритный дождь в земной атмосфере, что длился бы несколько дней, но в то же время это создало бы серьезную угрозу для спутников на околоземной орбите.

Этот случай во многом напоминает историю знаменитого астероида Апофис, который после открытия в 2004 году также считался потенциально опасным для Земли, но впоследствии был признан безопасным после детальных исследований.

Смотрите также NASA хочет взорвать астероид, что прилетит к нам в 2032 году

Что будет дальше?

Ученые планируют провести еще одну серию наблюдений за 2024 YR4 в 2028 году, чтобы еще лучше изучить его траекторию. Это поможет усовершенствовать модели планетарной защиты и подготовиться к возможным встречам с другими небесными телами в будущем.