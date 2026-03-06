Які нові дані отримали про 2024 YR4?

Астероїд 2024 YR4 був уперше зафіксований 27 грудня 2024 року системою ATLAS, яка фінансується NASA і спеціалізується на виявленні небезпечних космічних об'єктів. На короткий час цей об'єкт став найбільш загрозливим серед усіх відомих астероїдів, пише ScienceAlert.

Фахівці встановили, що його діаметр становить приблизно 60 метрів, що можна порівняти з висотою 15-поверхової будівлі або Пізанської вежі. Через такі габарити скеля отримала неофіційну назву "вбивця міст", адже у разі падіння на Землю вона здатна стерти з лиця планети цілий мегаполіс або спричинити руйнівне цунамі.

Початкові розрахунки вказували на те, що 22 грудня 2032 року існує ненульовий шанс зіткнення об'єкта з нашою планетою.

Згодом земну загрозу вдалося виключити, проте з'явився новий привід для хвилювань: ймовірність удару по Місяцю оцінювали у 4,3 відсотка.

Така невизначеність виникла через те, що орбіта астероїда навколо Сонця не була вивчена з достатньою точністю. Ситуація ускладнювалася тим, що з весни 2025 року об'єкт став надто тьмяним для спостереження більшістю наземних і космічних приладів.

Нові дані надав James Webb

Прорив стався завдяки зусиллям фахівців із Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса, які розробили план використання телескопа James Webb Space Telescope. У період з 18 по 26 лютого 2026 року обсерваторія змогла зафіксувати 2024 YR4, коли він рухався на фоні далеких зірок, чиї позиції були максимально точно виміряні місією Gaia Європейського космічного агентства.

Це було одне з найскладніших спостережень в історії телескопа, оскільки астероїд виявився одним із найтьмяніших цілей, які він коли-небудь відстежував.

Отримані дані дозволили астрономам остаточно виключити можливість катастрофи. Замість зіткнення астероїд пролетить повз Місяць на безпечній відстані приблизно 21 200 кілометрів, пише Space.

Хоча це дуже близька відстань за космічними мірками – навіть менша за орбіти деяких штучних супутників Землі – прямої небезпеки більше немає.



2024 YR4 в об'єктиві James Webb Space Telescope / Фото NASA

Що було б, якби зіткнення сталось?

Якби зіткнення все ж відбулося, наслідки були б грандіозними. Енергія удару склала б близько 6 мільйонів тонн у тротиловому еквіваленті, що можна порівняти з вибухом потужної ядерної бомби. На поверхні Місяця утворився б новий кратер діаметром близько 1 кілометра. Спостерігачі на Землі могли б побачити яскравий спалах навіть неозброєним оком, зазначає Live Science.

Окрім візуальних ефектів, такий вибух викинув би у космос величезну кількість уламків. Частина з них могла б спричинити метеоритний дощ у земній атмосфері, що тривав би кілька днів, але водночас це створило б серйозну загрозу для супутників на навколоземній орбіті.

Цей випадок багато в чому нагадує історію знаменитого астероїда Апофіс, який після відкриття у 2004 році також вважався потенційно небезпечним для Землі, але згодом був визнаний безпечним після детальніших досліджень.

Що буде далі?

Учені планують провести ще одну серію спостережень за 2024 YR4 у 2028 році, щоб ще краще вивчити його траєкторію. Це допоможе вдосконалити моделі планетарного захисту та підготуватися до можливих зустрічей з іншими небесними тілами у майбутньому.