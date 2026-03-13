Какие тайны скрывал кратер Силверпит?

Научная дискуссия вокруг так называемого кратера Силверпит, расположенного на глубине около 700 метров под морским дном, наконец подошла к концу. Исследовательская группа под руководством доктора Уисдена Николсона из Университета Гериот-Ватт представила неопровержимые доказательства того, что эта структура является результатом падения космического тела, пишет ScienceDaily.

Смотрите также Первое массовое вымирание на Земле было хуже, чем мы думали: когда исчезло почти 80% жизни

Используя передовые методы трехмерного сейсмического сканирования и анализ образцов горных пород, ученые подтвердили, что примерно 43 – 46 миллионов лет назад астероид размером около 160 метров врезался в морское дно примерно в 130 километрах от побережья нынешнего Йоркшира.

Эта находка ставит точку в длительном противостоянии внутри научного сообщества. Хотя саму структуру обнаружили еще в 2002 году, многие геологи скептически относились к теории столкновения. В 2009 году даже состоялось публичное голосование, во время которого большинство экспертов отвергли идею астероидного удара, склоняясь к версиям о проседании соляных пластов или вулканической активности.

Однако новейшие данные сейсмической томографии выявили четкую структуру центрального подъема, кольцевого рва и зоны деформации, что характерно именно для ударных кратеров. Окончательным подтверждением стали обнаруженные в нефтяной скважине неподалеку редкие кристаллы так называемого шокового кварца и полевого шпата.

Доктор Николсон сравнил поиск этих микроскопических доказательств с поиском иглы в стоге сена, поскольку они образуются только под воздействием экстремального давления, который невозможно воспроизвести никакими другими природными процессами на Земле.

Как это было

Реконструкция событий того времени рисует картину настоящего апокалипсиса регионального масштаба:

Астероид вошел в атмосферу и ударил по морскому дну под острым углом с западного направления.

В течение нескольких минут после контакта в небо взлетел колоссальный столб воды и обломков горных пород высотой около 1,5 километра.

Когда эта водяная завеса обвалилась обратно в море, она породила мегацунами, высота волн которого превышала 100 метров.

Волны разошлись на огромные расстояния, изменяя береговую линию тогдашней Европы.

Исследование показало, что удар был настолько мощным, что привел к термическому разложению меловых отложений на морском дне. Ученые подсчитали, что из-за мгновенного нагревания и испарения карбонатов произошел выброс от 0,9 до 2,2 кубического километра породы в виде углекислого газа и пара.

Этот процесс вызвал образование специфических "дыр" на дне кратера, которые ранее считали следствием утечки газа из глубин. Кроме того, Силверпит стал первым местом на Земле, где удалось зафиксировать вторичные кратеры – меньшие углубления диаметром до 150 метров, образованные падением крупных обломков, выброшенных во время основного удара.

Что это нам дает?

Силверпит теперь официально входит в список редких морских ударных кратеров, которых в мире известно всего около 33. Он становится в один ряд с такими известными объектами, как кратер Чиксулуб в Мексике, связанный с вымиранием динозавров, и недавно открытый кратер Надир у берегов Западной Африки.

Профессор Гарет Коллинз из Имперского колледжа Лондона, который участвовал в математическом моделировании события, отметил, что подтверждение ударного происхождения Силверпита открывает новые возможности для изучения того, как подобные столкновения формируют поверхности планет. Эти данные являются критически важными не только для понимания прошлого нашей планеты, но и для прогнозирования последствий возможных астероидных угроз в будущем.

Исследование можно полностью прочитать в журнале Nature Communications.