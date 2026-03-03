Что мы узнали о Котлинском кризисе?

В течение миллиардов лет жизнь на Земле развивалась от простых одноклеточных организмов до сложных форм, которые впоследствии вызвали настоящий взрыв биоразнообразия. Однако около 550 миллионов лет назад произошел загадочный инцидент, известный как Котлинский кризис, пишет Indian Defence Review.

Ранее ученые были убеждены, что это было медленное угасание, но свидетельства, найденные на участке Внутренний Луг на востоке Канады, заставляют пересмотреть эту теорию. Исследования показывают, что экосистемы прошлого были разрушены гораздо быстрее и жестче, чем считалось до сих пор.

Одним из главных открытий стало обнаружение организмов, которые, по предварительным оценкам, должны были исчезнуть задолго до начала великой катастрофы. Оказалось, что эти существа не просто существовали дольше, а процветали бок о бок с представителями более поздних эпох непосредственно перед самым вымиранием.

Такое наложение различных форм жизни в одних и тех же геологических слоях разрушает старое представление о линейном и постепенном развитии видов. На самом деле экосистемы Эдиакарского периода оставались стабильными и разнообразными вплоть до самого момента краха.

Доктор Дункан Макилрой из Мемориального университета Ньюфаундленда замечает, что уровень фонового вымирания в то время был практически нулевым. Это означает, что природа не подавала никаких тревожных сигналов, и катастрофа пришла совершенно неожиданно.

За короткий промежуток времени планета потеряла около 80 процентов всех известных крупных организмов. Это превратило кишащие жизнью, океаны, в фактически бесплодную пустыню.

Почему это произошло?

Главным фактором этой трагедии ученые называют резкое падение уровня кислорода в мировом океане, пишут исследователи в журнале Geology. Химические исследования горных пород того периода подтверждают состояние тотальной удушья, которая сделала выживание невозможным для большинства сложных существ. Животный мир был зажат в узких зонах, где еще оставался кислород, что критически ограничило их шансы на спасение.

Кроме того, на ситуацию повлияли первые донные организмы, которые начали активно рыть морское дно. Их деятельность разрушала микробные коврики и среды обитания более оседлых организмов.

Особую роль в этом открытии сыграла уникальная сохранность находок. Участок Внутренний Луг относится к так называемым лагерштеттам – мест, где окаменелости сохраняют даже мельчайшие детали мягких тканей. Это стало возможным благодаря вулканическому пеплу, который оседал на дно древних морей и консервировал организмы, останавливая процессы разложения.



Вид участка Внутренний Луг, где видно застывшее океаническое дно / Фото Duncan McIlroy

Именно эти "вулканические капсулы времени" позволили ученым с высокой точностью установить хронологию событий и подтвердить молниеносный характер вымирания. Обнародованные данные подчеркивают, насколько уязвимыми могут быть глобальные экосистемы перед угрозой экологического стресса.

Какие еще массовые вымирания были в истории планеты?

История Земли насчитывает миллиарды лет, и за это время жизнь сталкивалась с колоссальными вызовами. Ученые выделяют "Большую пятерку" массовых вымираний, когда исчезало от 50% до 95% всех видов на планете.

Ордовицко-силурийское вымирание 440 миллионов лет назад, когда исчезло около 85% видов.

Девонское вымирание 370 миллионов лет назад. Около 75% видов.

Пермское вымирание 250 миллионов лет назад. 96% морских видов и 70% наземных позвоночных. Это самая масштабная катастрофа в истории.

Триасово-юрское вымирание 200 миллионов лет назад, когда исчезло 80% видов.

Меловое вымирание 66 миллионов лет назад, когда исчезло 75% видов, включая всех нептичьих динозавров.

Многие современные ученые считают, что сейчас мы переживаем шестое массовое вымирание (Голоценовое), вызванное деятельностью человека (изменение климата, уничтожение среды обитания).