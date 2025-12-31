Почему удар по Луне представляет риск для нашей планеты?

В конце 2024 года астрономы обнаружили небесное тело, которое впоследствии обозначили как 2024 YR4. Первоначальные расчеты показывали тревожную картину – космический объект имел примерно трехпроцентную вероятность встречи с нашей планетой. Однако дальнейшие наблюдения, проведенные с помощью наземных обсерваторий и орбитального телескопа Джеймса Вебба, позволили уточнить параметры движения астероида, пишет 24 Канал.

Ученые установили, что Земля вне опасности. Зато выяснилось неожиданное – небесное тело движется в направлении нашего естественного спутника, как написали специалисты NASA в апреле 2025 года. Исследователи оценивают шансы столкновения с Луной в более чем четыре процента, что превышает начальную угрозу для планеты. Потенциальную встречу прогнозируют на конец 2032 года.

Каковы последствия удара?

Может показаться, что удар по объекту, удаленному на 384 тысячи километров, не затронет жителей Земли. Однако специалисты предупреждают о серьезных последствиях такого события. Столкновение спровоцирует выброс огромного количества обломков разного размера – от микроскопических частиц до каменных фрагментов диаметром в несколько метров. Этот материал сформирует облако космического мусора вокруг нашей планеты.

По подсчетам специалистов, концентрация микрометеоритов в околоземном пространстве возрастет примерно в тысячу раз по сравнению с обычным уровнем. Такая ситуация будет представлять прямую угрозу для искусственных спутников, которые обеспечивают связь, навигацию и наблюдение за погодой. Даже крошечные частицы могут серьезно повредить чувствительное оборудование космических аппаратов или полностью вывести их из строя.

Особую тревогу вызывает безопасность людей на орбите. Астронавты на Международной космической станции и китайской станции Тяньгун окажутся в зоне повышенного риска. Камни могут пробить корпус, причем сразу во многих местах, что будет означать потерю воздуха, электроники и, возможно, жизни.

Высокий уровень мусора усложнит также дальнейшие лунные экспедиции, которые планируют провести различные космические агентства в ближайшее десятилетие. Посадочные модули и роботизированные зонды будут иметь дополнительную опасность повреждения во время спуска.

Кроме мгновенных угроз, существуют и долгосрочные риски. Часть обломков может попасть на орбиту Земли и в течение длительного времени падать на поверхность в виде метеоритов. Это изменит привычный метеорный фон планеты.

Что с этим можно сделать?

Ученые из NASA, Калифорнийского технологического института и Университета Джона Хопкинса уже разрабатывают стратегию противодействия угрозе. Они рассматривают две основные тактики, которые нужно реализовать в период между 2030 и 2032 годами.

Первый вариант предусматривает коррекцию траектории небесного тела. Этот подход успешно проверили во время миссии DART в 2022 году, когда космический аппарат столкнулся с астероидом и сместил его орбиту. Для воздействия на 2024 YR4 могут использовать кинетический удар специально разработанным зондом. Альтернативные методы включают гравитационный трактор, который постепенно меняет курс объекта силой собственного притяжения, или ионные двигатели, создающие реактивный импульс.

Второй сценарий рассматривает полное разрушение астероида. Этот метод обычно принимают во внимание в случаях ограниченного времени или слишком большой массы объекта. Уничтожение можно осуществить мощным тараном или ядерным зарядом. Однако такой подход имеет значительные недостатки – часть обломков все равно может попасть как на Луну, так и на орбиту Земли, создавая новые проблемы. Использование ядерного оружия в космосе также требует международных согласований.

Выбор стратегии зависит от нескольких факторов. Прежде всего важен временной запас – чем раньше начать вмешательство, тем меньший импульс нужен для коррекции курса. Также необходимо тщательно изучить физические характеристики астероида – его массу, плотность, форму, внутреннюю структуру и скорость вращения.

Современная система планетарной защиты базируется на комплексном подходе: раннее выявление потенциально опасных объектов, точное моделирование их орбит и разработка технологий нейтрализации угроз. Искусственный интеллект помогает прогнозировать траектории небесных тел, а специализированные миссии к астероидам предоставляют важные данные об их составе и свойствах.