Будут ли магнитные бури с 1 по 4 ноября?

Несмотря на то, что месяц завершается почти незаметной магнитной бурей уровня G1, которая накрывала планету до утра 31 октября, уже 1 ноября прогнозы ученых не показывают никаких событий – ни больших, ни малых. Судя по данным NOAA, не стоит бояться и 2 ноября, пишет 24 Канал.

Смотрите также Мы давно знали, что на Солнце идет дождь, но только сейчас ученые узнали, как это работает

Хотя прогнозы NOAA на этом завершаются, мы можем также предположить, что и следующие два дня не будет больших возмущений. Дело в том, что в последние дни не наблюдалось никаких явно направленных на Землю корональных выбросов массы, указывает solen.info.

Напомним, в случае коронального выброса массы, которые наука не умеет прогнозировать, звездная материя движется к нам в среднем в течение трех дней. Медленные потоки могут добираться до планеты все 5 дней, а быстрые добираются даже за сутки, хотя такие случаются крайне редко. Поэтому если ученые не фиксируют выбросов в сторону Земли в течение последних трех дней, это означает, что большой магнитной бури не будет. Когда же такой происходит, возмущения ожидаются только через несколько дней.

В течение дня 30 октября ученые видели несколько корональных взрывов в виде гало, но все они произошли за восточным краем солнечного диска, то есть фактически на обратной стороне звезды. Такие взрывы, даже если они продуцируют выбросы, не летят в нашу сторону.

Вместе с тем все еще существует незначительная вероятность слабых колебаний магнитного поля 1 и 2 ноября из-за влияния, связанного с корональной дырой CH1324. Эти объекты выпускают усиленный солнечный ветер в космос, но обычно не вызывают ничего больше, чем магнитные бури уровня G1 или G2. В Украине такие события не ощутимы. CH1324 еще недавно была повернута к Земле, но сейчас уже повернулась в сторону вместе с вращением Солнца. Несмотря на это, выпущенный ранее поток солнечных протонов продолжает долетать до нас. Когда это закончится, ученые не могут сказать.

В каком состоянии солнечные пятна?

Хорошие новости в том, что на обращенной к нам стороне Солнца сейчас нет солнечных пятен, которые могли бы угрожать планете:

AR4261, AR4266, AR 4267 и AR4269 распадаются и на протяжении всего своего существования были спокойными.

AR4271 появилась в поле зрения 28 октября. Сейчас она движется к нам вместе с вращением Солнца, но ученые также уже фиксируют ее распад.

Таким образом можно предположить, что мы не столкнемся с большими магнитными бурями по крайней мере неделю или даже две, поскольку для крупных событий нужны корональные выбросы массы из активных солнечных пятен. Учитывая, что на формирование новых пятен и вращение Солнца требуется некоторое время, человечество может быть спокойным по крайней мере в начале месяца.



Карта солнечных пятен и корональных дыр по состоянию на 31 октября 2025 года / Фото SDO/solen.info

Неточный прогноз трех ключевых показателей от NOAA

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США каждый понедельник выдает очень приблизительный числовой прогноз космической погоды на следующие 27 дней, хотя стоит отметить, что поведение Солнца настолько непредсказуемо, что прогнозировать что-то больше, чем на три дня, просто невозможно. Например, согласно этому прогнозу, Kp-индекс второго октября должен был составлять 2 (отсутствует магнитная буря), но фактически поднялся до 7 (магнитная буря уровня G3). Поэтому к этим данным следует относиться с большой осторожностью, не забывая о постоянных сюрпризах, которые устраивает нам наша звезда.

Если вы тем или иным образом учитываете прогнозы космической погоды в своей жизнедеятельности, тогда конкретно эти прогнозы от NOAA не стоит принимать во внимание, поскольку с большой вероятностью они не сбудутся.

Эти данные включают:

Kp-индекс . Это планетарный K-индекс, который описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. Значение определяется путем объединения данных с магнитометров по всему миру. Если упростить объяснение до максимума, то Kp-индекс показывает количество солнечного ветра, который взаимодействует с магнитным полем планеты в конкретный момент. Учитывая это он дает возможность продемонстрировать силу и интенсивность геомагнитных событий. Если Kp-индекс ниже 5 – магнитной бури нет. Kp6 означает бурю на уровне G1, Kp – бурю G2 и так далее до Kp и G5.

. Это планетарный K-индекс, который описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. Значение определяется путем объединения данных с магнитометров по всему миру. Если упростить объяснение до максимума, то Kp-индекс показывает количество солнечного ветра, который взаимодействует с магнитным полем планеты в конкретный момент. Учитывая это он дает возможность продемонстрировать силу и интенсивность геомагнитных событий. Если Kp-индекс ниже 5 – магнитной бури нет. Kp6 означает бурю на уровне G1, Kp – бурю G2 и так далее до Kp и G5. Показатель радиоизлучения F10.7 . Радиоизлучение Солнца на длине волны 10,7 см, известное как индекс F10.7, является надежным показателем солнечной активности. Это одна из самых длительных записей наблюдений за Солнцем, которая ведется с 1947 года. Это поток солнечного радиоизлучения на частоте 2800 МГц, возникающий в верхней хромосфере и нижней короне Солнца. Он хорошо коррелирует с количеством солнечных пятен и интенсивностью ультрафиолетового и видимого излучения Солнца. Измерения проводятся ежедневно с поверхности Земли в любую погоду, что обеспечивает надежность и непрерывность данных. Индекс измеряется в "единицах солнечного потока" (sfu) и его значения колеблются от менее 50 до более 300 sfu в течение солнечного цикла. Индекс F10.7 является ценным инструментом для описания и прогнозирования космической погоды. Он позволяет отслеживать экстремальное ультрафиолетовое (EUV) излучение, влияющее на ионосферу и верхние слои атмосферы. Индекс также связан с ультрафиолетовым излучением, которое влияет на стратосферу и озоновый слой. Благодаря длительным наблюдениям, охватывающих более шести солнечных циклов, эти данные предоставляют важную климатологическую информацию о солнечной активности.

. Радиоизлучение Солнца на длине волны 10,7 см, известное как индекс F10.7, является надежным показателем солнечной активности. Это одна из самых длительных записей наблюдений за Солнцем, которая ведется с 1947 года. Это поток солнечного радиоизлучения на частоте 2800 МГц, возникающий в верхней хромосфере и нижней короне Солнца. Он хорошо коррелирует с количеством солнечных пятен и интенсивностью ультрафиолетового и видимого излучения Солнца. Измерения проводятся ежедневно с поверхности Земли в любую погоду, что обеспечивает надежность и непрерывность данных. Индекс измеряется в "единицах солнечного потока" (sfu) и его значения колеблются от менее 50 до более 300 sfu в течение солнечного цикла. Индекс F10.7 является ценным инструментом для описания и прогнозирования космической погоды. Он позволяет отслеживать экстремальное ультрафиолетовое (EUV) излучение, влияющее на ионосферу и верхние слои атмосферы. Индекс также связан с ультрафиолетовым излучением, которое влияет на стратосферу и озоновый слой. Благодаря длительным наблюдениям, охватывающих более шести солнечных циклов, эти данные предоставляют важную климатологическую информацию о солнечной активности. Планетарный A-индекс (Ap-индекс). Ap-индекс является показателем, отражающим среднесуточный уровень геомагнитной активности. Он позволяет оценить возмущения магнитного поля Земли с помощью одного числового значения за день. Из-за нелинейного характера шкалы Kp-индекса, ее значения нельзя усреднять напрямую. Поэтому для расчета Ap-индекса используется следующий метод: в течение суток каждые три часа измеряется Kp-индекс (всего 8 значений), затем каждое из этих восьми значений Kp-индекса преобразуется в линейный эквивалент, который называется A-индексом, и наконец Ap-индекс является средним арифметическим значением восьми A-индексов за сутки.



Прогноз радиопотока 10,7 см и геомагнитных индексов с 1 по 4 ноября / Скриншот 24 Канала