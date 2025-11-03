Чому листопадова повня буде такою особливою?

Цьогорічний листопадовий повний місяць, відомий у західній культурі як "Бобровий місяць", буде не просто черговою повнею, а найбільшим і найяскравішим супермісяцем 2025 року. Пік цього явища припаде на 5 листопада. Саме в цей момент Місяць буде повністю освітлений Сонцем, пише 24 Канал з посиланням на BBC Weather.

Термін "супермісяць" означає, що повня збігається з перигеєм – точкою на орбіті Місяця, коли він перебуває найближче до Землі. Орбіта нашого супутника має не ідеально круглу, а еліптичну форму, тому відстань до нього постійно змінюється.

Під час листопадового супермісяця супутник перебуватиме на відстані приблизно 356 800 кілометрів від Землі, тоді як середня відстань становить близько 384 400 кілометрів. Завдяки такій близькості Місяць виглядатиме приблизно на 7-14% більшим і на 16-30% яскравішим, ніж звичайний повний місяць. Хоча ця різниця може бути непомітною для недосвідченого ока, підвищена яскравість зробить нічне небо світлішим.

Спостерігати за повнею можна буде з будь-якої точки світу, але піковий момент залежатиме від часового поясу. Наприклад, у Європі це станеться вдень (о 15:19 за київським часом), а в Азії – ввечері. Однак Місяць здаватиметься повним і в ніч перед піком, і в ніч після нього, тож часу для спостережень буде вдосталь.

Найкраще споглядати супермісяць одразу після його сходу, коли він перебуває низько над горизонтом. Завдяки оптичній ілюзії (викривлення через наявність атмосфери) він здаватиметься ще більшим.



Супермісяць можна буде спостерігати протягом кількох днів довкола 5 листопада 2025 року / Фото Unsplash

Окрім супермісяця, листопад подарує ще кілька цікавих астрономічних подій:

Через два дні після повні, в ніч з 7 на 8 листопада, відбудеться покриття Місяцем зорі Ельнат (Бета Тельця), пише In-The-Sky.org. Це явище, під час якого Місяць проходить перед зорею, буде видно з Південної Америки та деяких регіонів Африки.

Також у листопаді на нічному небі можна буде побачити кілька планет. Сатурн з’явиться першим увечері в південно-східній частині неба. Пізніше зійде яскравий Юпітер. А от Марс і Меркурій будуть приховані в сонячних променях.​

Назва "Бобровий місяць" походить від індіанських племен Північної Америки та європейських поселенців. Вона пов'язана з тим, що в цей період бобри активно будують свої загати перед зимою, а мисливці ставили на них пастки. Проте існують і інші назви. Наприклад, індіанці крі називали його "Місяцем замерзання", а черокі – "Торговим місяцем", оскільки цей час був сприятливим для торгівлі після збору врожаю.