Як поділити Місяць у нових космічних перегонах?

У XXI столітті дослідження Місяця набуває нового формату. На відміну від короткочасних місій епохи "Аполлонів", теперішні плани передбачають тривале перебування людини на супутнику – з базами, транспортними системами, зв'язком тощо. Основна увага прикута до південного полюса Місяця, де у вічно затінених кратерах зосереджені значні поклади водяного льоду. Цей ресурс є ключовим, адже його можна перетворити на питну воду для астронавтів, а також на ракетне паливо, що суттєво спростить подальше освоєння космосу. Крім того, на Місяці можуть бути поклади рідкісноземельних металів, що робить його ще привабливішим для колонізації, пише 24 Канал з посиланням на Phys.org.

Дивіться також Китай зробив унікальне відкриття про ранню Сонячну систему, аналізуючи пил, привезений з Місяця

Хоча місяць достатньо великий для того, щоб з поверхні не була помітна його кругла форма, кількість зручних місць для посадки та будівництва баз, як і самих ресурсів, обмежена. Це створює потенціал для суперництва між країнами.

Щоб запобігти перенесенню земних конфліктів у космос, існують міжнародні правові механізми.

Фундаментальним є Договір про космос 1967 року, який проголошує, що космос, включно з Місяцем, не підлягає національному привласненню шляхом проголошення суверенітету, використання чи окупації. Він розглядає космос як загальне надбання, доступне для дослідження й використання всіма націями.

Проте питання залишається відкритим: чи можна видобувати ресурси, такі як водяний лід, не вдаючись до певної форми їх привласнення? Намагаючись відповісти на це, США ініціювали "Угоди Артеміди" (Artemis Accords) – набір принципів для спільної поведінки в космосі. Станом на жовтень 2025 року їх підписали 56 країн. Один із розділів угод стверджує, що видобуток космічних ресурсів сам по собі не є національним привласненням. Також пропонується створення тимчасових "зон безпеки" навколо місць видобутку для уникнення взаємних перешкод. Втім, ця ідея є суперечливою, оскільки критики вбачають у ній спробу встановити де-факто права власності на місячні території.​

Ще одним важливим документом є Угода про Місяць, ухвалена ООН у 1979 році. Вона передбачає прозорість дій, обмін інформацією та створення міжнародного режиму управління місячними ресурсами. Як і Договір про космос, вона суворо забороняє національне привласнення. Головною перешкодою для її ефективності є те, що ані США, ані Китай, ані Росія її не підписали.

Які місії готують країни?

Попри правові розбіжності, космічні програми активно розвиваються.

NASA готує місію "Артеміда II", заплановану на лютий 2026 року, що доставить чотирьох астронавтів для обльоту Місяця, і розробляє проєкт Artemis Base Camp, який означає будівництво постійної бази з колоністами.

Китай, зі свого боку, разом із десятком країн-партнерів планує створення Міжнародної місячної дослідницької станції (ILRS) і вже провів успішне випробування свого пілотованого посадкового модуля "Ланьюе".​

Цікаво, що деякі країни, як-от Таїланд та Сенегал, підписали "Угоди Артеміди" і водночас беруть участь у китайському проєкті, що створює міст для потенційної співпраці, пише The Conversation.

Експерти наголошують, що повторення сценарію "дикого заходу" на Місяці, де перший, хто прибув, заявляє права на територію, є неприйнятним у XXI столітті. Проте варто зазначити, що поточні міжнародні договори мають таку лазівку. Річ у тім, що, хоча вони забороняють привласнення територій і ресурсів, вони також забороняють посягання на чуже. Тобто якщо хтось уже щось добув або побудував, ніхто не може це відібрати. Це створює суперечність: з одного боку країни не мають права забудовувати Місяць, а з іншого ніхто не покарає їх, якщо вони щось там побудують в обхід правил.

Що з цим робити?

Єдиним виходом наразі є укладання нових договорів, які краще регулюватимуть це питання. Проте малоймовірно, що це сьогодні можливо в поточній геополітичній ситуації. США та Китай перебувають в стані активного протистояння, хоч ще й не дійшли до відкритого збройного конфлікту. Кількість розбіжностей зростає щодня, а іноді все виглядає так, ніби одна країна робить щось певним чином, просто щоб це було не так, як у конкурентів. Є ще Росія, котра поставила собі за мету зруйнувати світовий порядок, хоча в її поточному стані навряд чи можна говорити про якусь самостійну колонізацію Місяця.

Космос може стати платформою не лише для конфліктів, але й для дипломатії та соціально-економічного розвитку. Це потужний стимул для людства діяти як партнери, адже мирне та спільне освоєння космосу є не просто можливістю, а необхідністю.