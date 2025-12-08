Хто зможе побачити затемнення навесні 2026 року?

Астрономічне явище охопить величезну територію планети. Принаймні якусь фазу затемнення зможуть спостерігати близько 5,6 мільярда людей – це майже 69% населення Землі. Повну фазу затемнення побачать понад 3,3 мільярда жителів планети, повідомляє 24 Канал з посиланням на Eclipse Wise.

Серед великих міст, де можна буде спостерігати повне затемнення: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Торонто, Мехіко, Токіо, Пекін, Шанхай, Сеул, Гонконг, Сінгапур, Бангкок, Джакарта, Маніла, Сідней, Мельбурн і Гонолулу.

Часткові фази затемнення будуть видимі навіть у деяких містах Південної Америки, зокрема в Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, Буенос-Айресі та Сантьяго.

Затемнення розпочнеться о 08:44 за всесвітнім координованим часом (UTC) із входженням Місяця в область півтіні Землі. Часткова фаза стартує о 09:50 UTC, а повне затемнення триватиме від 11:04 до 12:02 UTC. Пік явища настане о 11:33 UTC. Загальна тривалість усіх фаз затемнення складе 5 годин 39 хвилин, при цьому повна фаза продовжиться 58 хвилин.

Під час максимальної фази земна тінь покриє 115% діаметра Місяця, що робить це затемнення особливо видовищним. Місяць набуде характерного червонуватого відтінку через розсіяння сонячного світла в атмосфері Землі – саме тому такі затемнення називають Кривавим Місяцем.

Місяць забарвився в червоний відтінок / Фото Анастасії Кушпіт, 24 Канал

Чи буде затемнення видимим в Україні?

Для жителів України та більшої частини Європи це астрономічне шоу залишиться недоступним, адже в момент затемнення Місяць перебуватиме під горизонтом. Найближче видиме з України затемнення відбудеться пізніше.

Коли Україна побачить найближче затемнення?

Небо над Україною стане сценою для часткового місячного затемнення лише 28 серпня 2026 року, пише Timeanddate. Це астрономічне явище триватиме понад дві години. Найкраще спостерігати подію можна буде в період між 4:23 та 6:37 ранку.

Усе почнеться о 4:23 ранку з напівтіньової фази, коли земна півтінь почне торкатися місячного диска. У цей момент Місяць перебуватиме над горизонтом на висоті 17,1 градуса в південно-західному напрямку.

Приблизно через годину, о 5:33, настане часткова фаза затемнення – супутник Землі набуватиме червонуватого відтінку через розсіяне світло в атмосфері нашої планети.

Найцікавіший момент для спостерігачів настане о 6:33, коли затемнення досягне максимальної фази. Проте варто враховувати, що Місяць у цей час опиниться майже біля лінії горизонту на висоті лише 0,2 градуса в західно-південно-західному напрямку, тож його, імовірно, закриватимуть будівлі.

Через чотири хвилини, о 6:37, супутник зайде за обрій, унеможливлюючи спостереження решти фази затемнення.

Справжній пік явища відбудеться вже після заходу Місяця – о 7:12 ранку, коли він перебуватиме на 6,2 градуса нижче горизонту.

Часткова фаза завершиться о 8:51, а напівтіньова – о 10:01, але ці етапи українці спостерігати не зможуть.

Загальна тривалість цього затемнення складе 2 години 13 хвилин.