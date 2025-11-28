Де зараз 3I/ATLAS?

Міжзоряна комета 3I/ATLAS прямо зараз перебуває у сузір'ї Діви, якщо дивитись на неї з Землі. Вона летить крізь космос на відстані 290 285 485 кілометрів від планети й продовжує наближатися до нас, щоб досягнути найближчої точки вже 19 грудня 2025 року, пише 24 Канал.

Дивіться також Міжзоряна комета 3I/ATLAS: усе що відомо про космічний об'єкт з моменту його виявлення

Тим часом 19 листопада астрофотограф Валентин Трещун зробив 51 кадр 3I/ATLAS, а його колега Сергій Хоменко провів постобробку, щоб знімок набув якомога кращого вигляду, йдеться на їхньому сайті "Астрономи. Любителі і професіонали".

Знімки зробили за допомогою телескопа SW BD25012 та лазерного коллиматора Baader Planetarium Mark III (це пристрій, що використовує лазерне випромінювання для проєктування прицільної точки; може бути окремим пристроєм, наприклад, для юстирування телескопів (процес налаштування та вирівнювання його оптичних елементів – дзеркал або лінз – для забезпечення максимальної точності наведення на об'єкт та якості зображення), або інтегрованою частиною прицільних систем для зброї, де він проєктує червону точку, яка показує напрямок пострілу). На останньому етапі в справу вступив фотоапарат Nikon D7200.

Що ми знаємо про 3I/ATLAS?

3I/ATLAS – це активна міжзоряна комета, відкрита 1 липня 2025 року системою ATLAS у Чилі. Її виявлення стало сенсацією, адже це лише третій таких об'єкт, зафіксований наукою за весь час спостережень за космосом.

Попри численні спекуляції, вчені кажуть, що все вказує на кометну природу об'єкта.

3I/ATLAS має гіперболічну орбіту, не замкнену довкола Сонця. Це означає, що в якийсь момент вона покине Сонячну систему.

В складі комети виявили ознаки води, нікелю, заліза, ціану.

За даними телескопа Hubble, діаметр ядра становить менше ніж 5,6 кілометра.



Так виглядала 3I/ATLAS у кінці серпня / Фото International Gemini Observatory

Комета вже пройшла свій перигелій (найближчу точку до Сонця) 29 жовтня 2025 року і зараз віддаляється від Сонця. У другій половині листопада вона з'явилася на передсвітанковому небі. Її вже не видно неозброєним оком, але можна спостерігати у потужний бінокль.