Где сейчас 3I/ATLAS?

Межзвездная комета 3I/ATLAS прямо сейчас находится в созвездии Девы, если смотреть на нее с Земли. Она летит сквозь космос на расстоянии 290 285 485 километров от планеты и продолжает приближаться к нам, чтобы достичь ближайшей точки уже 19 декабря 2025 года, пишет 24 Канал.

Между тем 19 ноября астрофотограф Валентин Трещун сделал 51 кадр 3I/ATLAS, а его коллега Сергей Хоменко провел постобработку, чтобы снимок приобрел как можно лучший вид, говорится на их сайте "Астрономы. Любители и профессионалы".

Снимки сделали с помощью телескопа SW BD25012 и лазерного коллиматора Baader Planetarium Mark III (это устройство, использующее лазерное излучение для проектирования прицельной точки; может быть отдельным устройством, например, для юстировки телескопов (процесс настройки и выравнивания его оптических элементов – зеркал или линз – для обеспечения максимальной точности наведения на объект и качества изображения), или интегрированной частью прицельных систем для оружия, где он проецирует красную точку, которая показывает направление выстрела). На последнем этапе в дело вступил фотоаппарат Nikon D7200.

Что мы знаем о 3I/ATLAS?

3I/ATLAS – это активная межзвездная комета, открытая 1 июля 2025 года системой ATLAS в Чили. Ее обнаружение стало сенсацией, ведь это лишь третий таких объект, зафиксированный наукой за все время наблюдений за космосом.

Несмотря на многочисленные спекуляции, ученые говорят, что все указывает на кометную природу объекта.

3I/ATLAS имеет гиперболическую орбиту, не замкнутую вокруг Солнца. Это означает, что в какой-то момент она покинет Солнечную систему.

В составе кометы обнаружили признаки воды, никеля, железа, циана.

По данным телескопа Hubble, диаметр ядра составляет менее чем 5,6 километра.



Так выглядела 3I/ATLAS в конце августа / Фото International Gemini Observatory

Комета уже прошла свой перигелий (ближайшую точку к Солнцу) 29 октября 2025 года и сейчас удаляется от Солнца. Во второй половине ноября она появилась на предрассветном небе. Ее уже не видно невооруженным глазом, но можно наблюдать в мощный бинокль.