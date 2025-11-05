3I/ATLAS – что это?

Комету 3I/ATLAS, сначала обозначенную как C/2025 N1, впервые заметили 1 июля 2025 года с помощью системы телескопов ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), благодаря чему она и получила часть своего названия. Это лишь третий подтвержденный межзвездный объект, посетивший нашу Солнечную систему, поэтому он вызвал огромный интерес у научного сообщества. С момента открытия телескопы по всему миру, включая космические аппараты, такие как "Хаббл" и "Джеймс Уэбб", начали следить за кометой, фиксируя каждый этап ее путешествия. Эта фотогалерея, которую собрал 24 Канал, является визуальной хроникой исследования 3I/ATLAS, демонстрирующей, как менялся ее вид и что удалось узнать ученым.

Ключевые характеристики:

Орбита и скорость. Объект движется по гиперболической траектории, что означает, что он не связан гравитационно с Солнцем, не вращается вокруг него и со временем покинет нашу систему. Его скорость достигает 221 000 километров в час.

Размер. Оценки диаметра ядра кометы варьируются, но в среднем составляют от 11 до 20 километров, что делает ее значительно больше предыдущих межзвездных объектов.

Ключевые даты. Ближе всего к Солнцу комета подошла 29 октября 2025 года. Максимальное сближение с Землей ожидается 19 декабря 2025 года, согласно данным NASA.



Первое изображение 3I/ATLAS, полученное с помощью космического телескопа Джеймса Вебба, обнаружило большой шлейф CO 2 вокруг межзвездной кометы / Фото NASA

Межзвездная комета 3I/ATLAS считается потенциально самой старой из всех обнаруженных, ее возраст может превышать 7 миллиардов лет. Несмотря на различные сомнительные теории, возникшие из-за ее аномального поведения, большинство экспертов считают ее хоть и очень необычной, но все же кометой.

Необычный химический состав

Одна из главных загадок 3I/ATLAS – ее химический состав. Наблюдения показали аномально высокую концентрацию углекислого газа, одну из самых больших, когда-либо зафиксированных в кометах. В то же время объект теряет воду со скоростью около 40 килограммов в секунду из-за сублимации льда. Еще большей неожиданностью стало раннее обнаружение в ее газовом шлейфе металлов, таких как никель и железо, задолго до приближения к Солнцу, где температуры слишком низкие для их испарения.



Телескоп Gemini South в сентябре заметил межзвездную комету 3I/ATLAS как большой яркий свет посередине объектива / Фото Gemini South Observatory/Shadow the Scientists

3I/ATLAS – где сейчас комета?

Где же сейчас находится межзвездная комета "Атлас"? Согласно данным TheSkyLive, 5 ноября 2025 года комета 3I/ATLAS находится в созвездии Девы. В Украине ее можно будет наблюдать после 5:05 утра, когда она выйдет из-за горизонта возле галактики "Сомбреро" и Венеры. Начиная с 14 ноября, она начнет восходить над горизонтом в 4 утра все в том же созвездии.

3I/ATLAS – комета или корабль НЛО?

Предположение о том, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть искусственным объектом, а не кометой, в основном распространяет гарвардский астрофизик Ави Лёб. Он и некоторые его сторонники указывают на ряд аномалий, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о технологическом происхождении объекта.

Основные аргументы в пользу теории об искусственном происхождении 3I/ATLAS заключаются в следующем:

Необычная траектория и скорость. Объект вошел в Солнечную систему с чрезвычайно высокой скоростью, более 210 тысяч км/ч, а его траектория, по предположениям Лёба, может быть неслучайной.

Маневры возле Солнца. Лёб предположил, что прохождение ближайшей к Солнцу точки (перигелия) является идеальным моментом для гипотетического корабля, чтобы включить двигатели и изменить курс, возможно, даже в сторону Земли. Некоторые наблюдатели отметили необычные маневры объекта во время сближения с Солнцем.

"Материнский корабль" Астрофизик выдвинул идею, что 3I/ATLAS может быть "материнским кораблем", который выпустит меньшие зонды для исследования нашей системы.

Несмотря на эти спекуляции, подавляющее большинство научного сообщества считает 3I/ATLAS естественным объектом. Основные контраргументы следующие:

Типичная кометная активность. Наблюдения показывают, что 3I/ATLAS имеет ледяное ядро и ком – яркое облако из газа и пыли, что является характерным признаком кометы. По состоянию на середину сентября 2025 года объект образовал хвост, что, по мнению ученых, окончательно опровергает теорию о космическом корабле.

Природные аномалии. Хотя комета имеет нетипичный состав (высокое содержание углекислого газа и металлов) и большой размер, ее поведение в целом соответствует характеристикам кометы. Похожие дискуссии возникали и раньше, например, во время изучения объектов 'Оумуамуа и 2I/Борисов.

Отсутствие угрозы. В случае 3I/ATLAS NASA подтверждает, что объект рассматривается как межзвездная комета и не представляет угрозы для Земли. Рост яркости, которое наблюдалось, объясняется нагревом поверхности и испарением льда при приближении к Солнцу.



Межзвездную комету 3I/ATLAS зафиксировал телескоп Gemini South в конце августа / Фото International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist/ NSF NOIRLab

На фотографии выше можно видеть, что свет разложился на спектры, поскольку изображение фактически "смазано" из-за движения и выдержки. Поэтому ученые взялись "очищать" снимок от искажений оптики. Отредактированная версия изображения фактически "замораживает" звезды на заднем плане на месте, когда 3I/ATLAS проносится через центр кадра:



Отредактированная версия того же самого изображения 3I/ATLAS / Фото International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist/ NSF NOIRLab

3I/ATLAS – последние новости о комете

Последние наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS, сделанные после ее максимального сближения с Солнцем, выявили неожиданное изменение. после того, как она вышла из-за силуэта нашей звезды и снова стала доступна для наблюдений с планеты, выяснилось, что объект, предположительно, приобрел голубой оттенок. Эта трансформация произошла после внезапного и значительного увеличения яркости кометы, когда она была временно скрыта от наземных телескопов.



Самый новый снимок, на котором 3I/ATLAS – это яркая белая точка в центре изображения. Точка над ней – это звезда, которая выглядит искаженной из-за движения кометы / Фото Qicheng Zhang/Lowell Observatory

Ученые предполагают, что голубая окраска вызвана утечкой газов, таких как угарный газ или аммиак, с поверхности космического тела. Однако эти данные еще ожидают научного рецензирования и требуют подтверждения с помощью дальнейших наблюдений. Сейчас статья находится на рассмотрении в arXiv.



Этот снимок, сделанный еще в августе, уже показывал, что 3I/ATLAS может становиться голубой / Фото NASA/ESA

Это изменение цвета стало уже третьим для кометы, что подчеркивает ее загадочное поведение. Во время первых наблюдений в июле 3I/ATLAS имела красноватый оттенок, что, вероятно, было связано с большим количеством пыли, которая отделялась от ее поверхности. В сентябре астрофотографы зафиксировали, как комета на короткое время стала зеленой, что ученые объяснили присутствием дикарбона или циана в ее газопылевой оболочке. Предыдущие изменения цвета были временными, поэтому пока неизвестно, сохранится ли новый голубой оттенок.



На этом фото, сделанном астрофотографами 7 сентября, видно 3I/ATLAS с зеленым сиянием / Фото Michael Jäger/Gerald Rhemann

Еще больше фотографий кометы



Это одно из первых изображений 3I/ATLAS, пролетающей сквозь нашу Солнечную систему. Она выглядит как световой спектр из-за движения и выдержки, с которой был сделан снимок / Фото Международная обсерватория Gemini/NOIRLab/NSF/AURA/K. Meech (IfA/U. Hawaii/ NSF NOIRLab



Этот снимок сделали 18 октября, когда профессиональные исследователи и астроном-любитель Ворахате Бунплод отслеживали 3I/ATLAS, используя данные метеорологического спутника GOES-19 / Фото CCOR-1/GOES-19/NOAA/Worachate Boonplod

GOES-19 был не единственным спутником, который наблюдал за кометой 3I/ATLAS. За ней также следят миссия NASA Polarimeter to Unify the Corona Heliosphere (PUNCH), включающая четыре небольших спутника, направленные на Солнце, а также NASA и Европейское космическое агентство Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), как писало издание Universe Today. SOHO вращается вокруг Солнца на расстоянии почти 1,5 миллиона километров от Земли, а его прибор Large Angle and Spectrometric Coronagraph (LASCO C3) отслеживал комету 3I/ATLAS до 26 октября. Коронографы, такие как те, что используются SOHO и GOES-19, – это приборы, которые намеренно блокируют Солнце на изображениях, чтобы изучать окружающую атмосферу, или корону.



Изображение с марсохода Perseverance, сделано 4 октября, когда комета пролетала мимо Марса. 3I/ATLAS может быть яркой полосой над головой / Фото NASA/JPL-Caltech

Это последнее фото является наиболее противоречивым из всех. Из-за прекращения работы правительства США NASA приостановило публичные коммуникации и пока не подтвердило это изображение. Существует мнение, что это может быть не 3I/ATLAS, а один из марсианских спутников.

Наконец, мы имеем видео, которое показывает, как хвост 3I/ATLAS растет прямо на наших глазах.

Таймлапс 3I/ATLAS, который показывает рост хвоста кометы: видео