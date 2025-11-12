Что на самом деле означает это "послание"?

Зафиксированный сигнал не имел технологического происхождения и не был попыткой контакта со стороны инопланетян. На самом деле радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке уловил излучение, которое является результатом естественных процессов, происходящих внутри кометы, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Ученые объясняют, что это излучение связано с наличием гидроксильных радикалов (молекул OH) в коме – облаке газа и пыли, что окружает ядро кометы. Эти молекулы образуются, когда солнечное излучение расщепляет воду, испаряющуюся с поверхности кометы под действием солнечного тепла, как было выяснено еще в исследовании 2016 года. Этот процесс, известный как дегазация, является четким признаком активности кометы и в очередной раз подтверждает ее естественное происхождение.

Это открытие стало весомым аргументом против теории, которую продвигает астрофизик из Гарвардского университета Ави Лёб. Он и небольшая группа его последователей предполагали, что 3I/ATLAS на самом деле может быть замаскированным инопланетным космическим кораблем. Подобные предположения высказывались и относительно первого межзвездного объекта, Оумуамуа. Однако новые данные четко указывают на то, что 3I/ATLAS ведет себя как обычная комета, хоть и очень странная и древняя – ее возраст может достигать 7 миллиардов лет.



Зснимков, на котором 3I/ATLAS – это яркая белая точка в центре изображения. Точка над ней – это звезда, которая выглядит искаженной из-за движения кометы / Фото Qicheng Zhang/Lowell Observatory

Интересно, что сам Ави Лёб уже подтвердил обнаружение гидроксильных радикалов в последнем обновлении о 3I/ATLAS в своем личном блоге на Medium. Но он не уточнил, или это признак классической кометной активности.

Что известно о 3I/ATLAS?

Комета 3I/ATLAS является лишь третьим известным межзвездным объектом, посетившим нашу Солнечную систему, двигаясь со скоростью более 210 000 км/ч. Еще задолго до фиксации радиосигнала объект демонстрировал классические кометные признаки, в частности, у него появился яркий хвост при приближении к Солнцу.

Исследователи NASA также ранее фиксировали, как из кометы вырываются мощные струи воды. Новые данные о гидроксильных радикалах лишь дополняют эту картину, подтверждая, что солнечная радиация активно взаимодействует с веществом кометы.



Межзвездную комету 3I/ATLAS зафиксировал телескоп Gemini South в конце августа / Фото International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist/ NSF NOIRLab

Несмотря на различные аномальные характеристики, такие как необычный цвет, избыток углекислого газа и странный "антихвост", астрономическое сообщество нашло для них научные объяснения, которые не включают деятельность пришельцев.