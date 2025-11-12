Що насправді означає це "послання"?

Зафіксований сигнал не мав технологічного походження і не був спробою контакту з боку інопланетян. Насправді радіотелескоп MeerKAT у Південній Африці вловив випромінювання, яке є результатом природних процесів, що відбуваються всередині комети, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Учені пояснюють, що це випромінювання пов'язане з наявністю гідроксильних радикалів (молекул OH) у комі – хмарі газу та пилу, що оточує ядро комети. Ці молекули утворюються, коли сонячне випромінювання розщеплює воду, що випаровується з поверхні комети під дією сонячного тепла, як було з'ясовано ще у дослідженні 2016 року. Цей процес, відомий як дегазація, є чіткою ознакою активності комети і вкотре підтверджує її природне походження.

Це відкриття стало вагомим аргументом проти теорії, яку просуває астрофізик з Гарвардського університету Аві Льоб. Він та невелика група його послідовників припускали, що 3I/ATLAS насправді може бути замаскованим інопланетним космічним кораблем. Подібні припущення висловлювалися і щодо першого міжзоряного об'єкта, Оумуамуа. Проте нові дані чітко вказують на те, що 3I/ATLAS поводиться як звичайна комета, хоч і дуже дивна й давня – її вік може сягати 7 мільярдів років.​



Знімок, на якому 3I/ATLAS – це яскрава біла крапка в центрі зображення. Крапка над нею – це зірка, яка виглядає спотвореною через рух комети / Фото Qicheng Zhang/Lowell Observatory

Цікаво, що сам Аві Льоб уже підтвердив виявлення гідроксильних радикалів в останньому оновленні про 3I/ATLAS у своєму особистому блозі на Medium. Але він не уточнив, чи це ознака класичної кометної активності.

Що відомо про 3I/ATLAS?

Комета 3I/ATLAS є лише третім відомим міжзоряним об'єктом, що завітав у нашу Сонячну систему, рухаючись зі швидкістю понад 210 000 км/год. Ще задовго до фіксації радіосигналу об'єкт демонстрував класичні кометні ознаки, зокрема, у нього з'явився яскравий хвіст під час наближення до Сонця.

Дослідники NASA також раніше фіксували, як з комети вириваються потужні струмені води. Нові дані про гідроксильні радикали лише доповнюють цю картину, підтверджуючи, що сонячна радіація активно взаємодіє з речовиною комети.



Міжзоряну комету 3I/ATLAS зафіксував телескоп Gemini South у кінці серпня / Фото International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist/ NSF NOIRLab

Попри різні аномальні характеристики, такі як незвичайний колір, надлишок вуглекислого газу та дивний "антихвіст", астрономічна спільнота знайшла для них наукові пояснення, які не включають діяльність прибульців.