Які докази природного походження ми маємо?

Наукова спільнота має переконливі докази того, що 3I/ATLAS є кометою з деякими унікальними характеристиками, а не рукотворним об'єктом. Цей висновок ґрунтується на низці спостережень та аналізів, проведених за допомогою потужних телескопів, пише 24 Канал.

По-перше, 3I/ATLAS демонструє типову кометну активність. Навколо твердого крижаного ядра спостерігається кома – хмара з газу та пилу. Ця кома утворюється, коли Сонце нагріває ядро, змушуючи лід на поверхні перетворюватися на газ (сублімувати). Цей процес є візитівкою комет. Спостереження за допомогою космічних телескопів, як-от "Габбл" та "Джеймс Вебб", підтвердили наявність коми й дозволили оцінити розмір ядра – його діаметр, найімовірніше, становить менше ніж 5,6 кілометра.

По-друге, аналіз хімічного складу газів, що виділяє об'єкт, вказує на його природне походження. Спектроскопія виявила присутність ціану, атомарного нікелю, заліза, чадного газу та значної кількості вуглекислого газу, нехарактерної для комет із Сонячної системи. Хоча співвідношення деяких речовин, зокрема високий вміст CO 2 порівняно з водою, відрізняється від "наших" комет, це лише свідчить про різноманітність умов у тій планетній системі, де сформувався об'єкт 3I/ATLAS. Викид нікелю, який раніше міг би здатися аномалією, тепер вважається нормальною поведінкою для комет.

Звідки взялися розмови про прибульців?

Теорію про те, що 3I/ATLAS може бути космічним кораблем прибульців, активно просуває гарвардський астрофізик Аві Льоб. Він здобув популярність завдяки аналогічним заявам щодо першого міжзоряного об'єкта, Оумуамуа.

Його аргументи на користь штучного походження 3I/ATLAS базуються на кількох "аномаліях".

Спочатку об'єкт здавався занадто яскравим для тієї відстані від Сонця, на якій він у той момент перебував.

Льоб також зазначав, що траєкторія комети виглядає "спланованою", і припускав, що вона може бути "материнським кораблем", який прибув для розгортання непомітних зондів.

Проте наукова спільнота майже одностайно відкидає гіпотезу Льоба. Вчені пояснюють, що початкова висока яскравість була пов'язана з великою комою, котра своєю чергою є наслідком унікального складу. Інші "аномалії", на які вказує Льоб, також мають природні пояснення в рамках сучасної науки про комети. Наприклад, траєкторія є такою як вона є, тому що об'єкт прилетів з іншої зоряної системи й фактично летить на величезній швидкості по прямій лінії крізь космос, а не є замкненим на круговій чи еліптичній орбіті довкола Сонця.



Траєкторія комети на цьому зображенні позначена білим кольором / Фото ЄКА

Провідні вчені, зокрема Том Стетлер з NASA, якого цитує видання Interesting Engineering, категорично стверджують, що 3I/ATLAS – це комета, яка поводиться як комета, і немає жодних підстав вважати її чимось іншим, окрім як унікальним природним об'єктом з іншої зоряної системи.