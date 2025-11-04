Какие доказательства природного происхождения мы имеем?

Научное сообщество имеет убедительные доказательства того, что 3I/ATLAS является кометой с некоторыми уникальными характеристиками, а не рукотворным объектом. Этот вывод основывается на ряде наблюдений и анализов, проведенных с помощью мощных телескопов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Комета 3I/ATLAS наконец вышла из-за Солнца: астроном показал первое фото

Во-первых, 3I/ATLAS демонстрирует типичную кометную активность. Вокруг твердого ледяного ядра наблюдается кома – облако из газа и пыли. Эта кома образуется, когда Солнце нагревает ядро, заставляя лед на поверхности превращаться в газ (сублимировать). Этот процесс является визитной карточкой комет. Наблюдения с помощью космических телескопов, таких как "Хаббл" и "Джеймс Вебб", подтвердили наличие комы и позволили оценить размер ядра – его диаметр, вероятнее всего, составляет менее 5,6 километров.

Во-вторых, анализ химического состава газов, выделяемых объектом, указывает на его природное происхождение. Спектроскопия выявила присутствие циана, атомарного никеля, железа, угарного газа и значительного количества углекислого газа, нехарактерного для комет из Солнечной системы. Хотя соотношение некоторых веществ, в частности высокое содержание CO 2 по сравнению с водой, отличается от "наших" комет, это лишь свидетельствует о разнообразии условий в той планетной системе, где сформировался объект 3I/ATLAS. Выброс никеля, который раньше мог бы показаться аномалией, теперь считается нормальным поведением для комет.

Откуда взялись разговоры о пришельцах?

Теорию о том, что 3I/ATLAS может быть космическим кораблем пришельцев, активно продвигает гарвардский астрофизик Ави Лёб. Он получил известность благодаря аналогичным заявлениям относительно первого межзвездного объекта, Оумуамуа.

Его аргументы в пользу искусственного происхождения 3I/ATLAS базируются на нескольких "аномалиях".

Сначала объект казался слишком ярким для того расстояния от Солнца, на котором он в тот момент находился.

Лёб также отмечал, что траектория кометы выглядит "спланированной", и предполагал, что она может быть "материнским кораблем", который прибыл для развертывания незаметных зондов.

Однако научное сообщество почти единодушно отвергает гипотезу Лёба. Ученые объясняют, что начальная высокая яркость была связана с большой комой, которая в свою очередь является следствием уникального состава. Другие "аномалии", на которые указывает Лёб, также имеют естественные объяснения в рамках современной науки о кометах. Например, траектория является такой как она есть, потому что объект прилетел из другой звездной системы и фактически летит на огромной скорости по прямой линии через космос, а не является замкнутым на круговой или эллиптической орбите вокруг Солнца.



Траектория кометы на этом изображении обозначена белым цветом / Фото ЕКА

Ведущие ученые, в частности Том Стетлер из NASA, которого цитирует издание Interesting Engineering, категорически утверждают, что 3I/ATLAS – это комета, которая ведет себя как комета, и нет никаких оснований считать ее чем-то другим, кроме как уникальным природным объектом из другой звездной системы.