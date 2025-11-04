Что делает этого космического путешественника таким особенным?

Комету, сначала обозначенную как C/2025 N1, впервые заметили 1 июля 2025 года с помощью телескопа ATLAS в Чили. Приставку "3I" она получила, став третьим подтвержденным межзвездным объектом после 1I/ʻOumuamua (2017) и 2I/Borisov (2019). Объект движется с чрезвычайно высокой скоростью – 61 километр в секунду или 221 000 километров в час – по незамкнутой гиперболической траектории, что означает, что он лишь временный гость в нашей системе и в конце концов покинет ее навсегда, пишет 24 Канал со ссылкой на NASA.

Смотрите также Комета 3I/ATLAS наконец вышла из-за Солнца: астроном показал первое фото

Одна из главных загадок 3I/ATLAS – ее химический состав. Наблюдения с помощью телескопов "Джеймс Уэбб" и Swift показали аномально высокую концентрацию углекислого газа, одну из крупнейших, когда-либо зафиксированных у комет.

В то же время объект теряет воду со скоростью около 40 килограммов в секунду из-за сублимации льда.

Еще больше ученых озадачило раннее обнаружение в ее газовом шлейфе металлов, таких как никель и железо. Комета находилась еще далеко от Солнца, где температуры слишком низкие для испарения металлических частиц, что делает это явление настоящей аномалией.

Эти химические маркеры дают уникальную возможность заглянуть в состав газопылевого облака, из которого образовалась родная звездная система кометы.



Один из первых снимков кометы 3I/ATLAS / Фото Bruce Van Deventer

Размер кометы также поражает. Оценки диаметра ее ядра варьируются от 440 метров до 5,6 километра, хотя некоторые расчеты, основанные на ее яркости, предполагают, что она может достигать 20 или даже 46 километров, что делает ее потенциально значительно больше ʻOumuamua.

С приближением к Солнцу комета стала активнее: у нее образовалась еще большая кома (газопылевое облако) и хвост, простирающийся на 100 000 километров.

Телескоп "Хаббл" также зафиксировал нетипичный "антихвост", направленный к Солнцу, что может свидетельствовать о неравномерном испарении льда с ее поверхности.

Несмотря на все странности, угрозы для Земли комета не представляет. 19 декабря 2025 года она пролетит на минимальном расстоянии от нашей планеты – около 270 миллионов километров.



Траектория кометы на этом изображении обозначена белым цветом / Фото ЕКА

3I/ATLAS – это астероид или комета?

С помощью наблюдений астрономы увидели, что 3I/ATLAS является активной, то есть имеет ледяное ядро и кому (яркое облако газа и пыли, что окружает комету, когда она приближается к Солнцу). Именно поэтому астрономы классифицируют ее как комету, а не как астероид.

Почему не стоит искать пришельцев в новом объекте?

Такие необычные характеристики, как огромный размер и странный состав, породили теории, в частности от астрофизика Ави Льоба, о возможном искусственном происхождении объекта. Однако научное сообщество преимущественно склоняется к мнению, что 3I/ATLAS – это естественное тело. Ее внешний вид и поведение, несмотря на аномалии, соответствуют характеристикам кометы.



Hubble сделал это изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS 21 июля 2025 года / Фото NASA, ESA, David Jewitt (UCLA)/Джозеф Де Паскуале (STScI)

Подобные спекуляции возникали и раньше, в частности во время открытия первых двух межзвездных объектов – 1I/2017 U1 'Оумуамуа и кометы 2I/Борисов. Эта тенденция распространяется не только на межзвездных гостей.

История знает много примеров, когда необычные астрономические явления поспешно связывали с деятельностью внеземного разума. Например, в 1967 году аспирантка Джоселин Белл Бернелл обнаружила быстро повторяющиеся радиосигналы. В шутку она обозначила их LGM-1 ("Little Green Men" – "маленькие зеленые человечки"), хотя ученые не верили в инопланетное происхождение сигнала. Они больше беспокоились о том, что медиа раздуют сенсацию и помешают серьезным исследованиям.

Похожая ситуация случается и сегодня. Поспешные выводы о пришельцах не только отвлекают от настоящей науки, но и становятся источником дезинформации. Вокруг кометы 3I/ATLAS уже распространяются безосновательные слухи о якобы изменении траектории, попытки "спрятаться" за Солнцем и намеренную имитацию кометного поведения. Хотя доказательств этому нет, такие теории быстро набирают популярность в интернете.

Долой спекуляции

На самом деле научная ценность кометы 3I/ATLAS огромна. Исследования показали, что ее возраст может превышать 7 миллиардов лет, что делает ее старше нашей Солнечной системы, которая сформировалась 4,6 миллиарда лет назад. Этот объект провел большую часть своего существования, путешествуя межзвездным пространством, и лишь на несколько месяцев посетил нас. Именно поэтому ученые призывают отбросить спекуляции об инопланетянах, пока не будут исчерпаны все другие возможности.

29 октября комета достигла перигелия – ближайшей точки к Солнцу, оказавшись на расстоянии около 210 миллионов километров от него. Это, вероятно, было ее первое приближение к звезде за миллионы лет. В это время она находилась за звездой с нашей точки обзора.

Но уже 31 октября комета 3I/ATLAS вышла из-за Солнца и сразу же попала в объективы астрономов. Первые изображения после возвращения удалось получить астроному Цичен Чжану из обсерватории Ловелла в Аризоне. Он использовал мощный телескоп Discovery Telescope:



Комета 3I/ATLAS – это яркая белая точка в центре изображения. Точка над ней – это звезда, которая выглядит искаженной из-за движения кометы / Фото Qicheng Zhang/Lowell Observatory

Чжан говорит, что комету можно увидеть даже с помощью небольших любительских телескопов в Северном полушарии, пишет исследователь в своем блоге Cometary Organics. Теперь на нее будут снова направлены все глаза и телескопы мира.

Среди ресурсов NASA, которые планируют проводить наблюдения за 3I/ATLAS, есть: