Почему межзвездная комета постоянно меняет свой облик?

Последние наблюдения за кометой 3I/ATLAS, сделанные после ее прохождения ближайшей к Солнцу точки, показали, что объект мог приобрести голубой оттенок. Это изменение цвета произошло после внезапного и неожиданного увеличения яркости кометы, когда она была скрыта от земных телескопов, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Смотрите также Такого не ожидали: странное зеленое свечение загадочной кометы 3I/ATLAS озадачило ученых

Исследователи, которые проанализировали данные с космических аппаратов, говорят, что комета стала "заметно голубее Солнца", что стало настоящим сюрпризом. Вероятно, такой эффект вызван утечкой определенных газов, например, угарного газа или аммиака, с поверхности космического тела. Стоит отметить, что эти данные еще не прошли научное рецензирование, поскольку статья находится на рассмотрении в arXiv. Поэтому голубая окраска пока требует подтверждения другими наблюдениями.

Это уже третье зафиксированное изменение цвета кометы, что делает ее поведение еще более загадочным:

Во время первых наблюдений в июле 3I/ATLAS имела красноватый оттенок, что, вероятнее всего, было связано с большим количеством пыли, который отделялся от ее поверхности.

В сентябре астрофотографы зафиксировали, как комета на короткое время стала зеленой. Ученые считают, что это было вызвано присутствием дикарбона или циана в коме – газопылевой оболочке вокруг ядра.

Однако предыдущие изменения цвета были временными, поэтому и сейчас неизвестно, сохранится ли новый голубой оттенок.

Что еще показало это исследование?

Наблюдения спутников STEREO-A, SOHO и GOES-19 показали, что яркость кометы росла очень стремительно с приближением к Солнцу, что было очевидным заранее. Но интересным моментом является то, что 3I/ATLAS гораздо быстрее наращивала свою яркость, чем известные ранее межзвездные или "обычные" кометы из Солнечной системы. Ее кома увеличилась из-за более сильного излучения звезды.

Фотометрия в различных диапазонах и инструментах показала сильное отклонение цветовых характеристик кометы от солнечного спектра, особенно в голубых и оранжевых фильтрах, что подтверждает активную газовую компоненту.

Радионаблюдения также подтвердили увеличение выброса OH (который является индикатором выброса воды) со скоростью, соизмеримой с оптической яркостью. Природа такой быстрой активности может быть связана с особенностями ядра, химическим составом, быстрым подходом к Солнцу и возможным влиянием преимущественного испарения CO 2 до перигелия.

Что известно о комете?

3I/ATLAS, которую заметили в начале июля, движется через нашу систему со скоростью более 210 000 километров в час. Она считается потенциально самой старой из всех когда-либо обнаруженных комет, ведь ее возраст может превышать 7 миллиардов лет. Вероятно, она была выброшена из своей родной звездной системы где-то в окрестностях Млечного Пути и с тех пор путешествовала межзвездным пространством.

29 октября комета достигла своей ближайшей точки к Солнцу, пройдя на расстоянии 210 миллионов километров от Солнца. После этого она снова стала видимой для наземных телескопов и впервые попала в объективы астрономов. В течение следующих недель наблюдатели в Северном полушарии смогут увидеть ее, хотя для этого понадобится качественный телескоп или специальный бинокль. Ближе всего к Земле объект подойдет 19 декабря, оказавшись на расстоянии 270 миллионов километров. Этот период даст ученым прекрасную возможность детальнее изучить объект.



Комета 3I/ATLAS – это яркая белая точка в центре изображения. Точка над ней – это звезда, которая выглядит искаженной из-за движения кометы / Фото Qicheng Zhang/Lowell Observatory

Странное поведение кометы, в частности большое количество углекислого газа, высокий уровень утечки воды и загадочный "антихвост", породили противоречивые теории относительно ее происхождения. Некоторые исследователи даже предполагали, что 3I/ATLAS может быть замаскированным объектом инопланетных технологий. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что, несмотря на свои аномалии, объект ведет себя так, как и должна вести себя комета, хоть и очень старая и необычная.