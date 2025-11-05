Чому міжзоряна комета постійно змінює свій вигляд?

Останні спостереження за кометою 3I/ATLAS, зроблені після її проходження найближчої до Сонця точки, показали, що об'єкт міг набути блакитного відтінку. Ця зміна кольору сталася після раптового та несподіваного збільшення яскравості комети, коли вона була прихована від земних телескопів, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Дивіться також Такого не очікували: дивне зелене світіння загадкової комети 3I/ATLAS спантеличило науковців

Дослідники, які проаналізували дані з космічних апаратів, кажуть, що комета стала "помітно блакитнішою за Сонце", що стало справжнім сюрпризом. Ймовірно, такий ефект спричинений витоком певних газів, наприклад, чадного газу або аміаку, з поверхні космічного тіла. Варто зазначити, що ці дані ще не пройшли наукове рецензування, оскільки стаття перебуває на розгляді в arXiv. Тож блакитне забарвлення наразі потребує підтвердження іншими спостереженнями.

Це вже третя зафіксована зміна кольору комети, що робить її поведінку ще більш загадковою:

Під час перших спостережень у липні 3I/ATLAS мала червонуватий відтінок, що, найімовірніше, було пов'язано з великою кількістю пилу, який відділявся від її поверхні.

У вересні астрофотографи зафіксували, як комета на короткий час стала зеленою. Вчені вважають, що це було викликано присутністю дикарбону або ціану в комі – газопиловій оболонці навколо ядра.

Проте попередні зміни кольору були тимчасовими, тому й зараз невідомо, чи збережеться новий блакитний відтінок.

Що ще показало це дослідження?

Спостереження супутників STEREO-A, SOHO і GOES-19 показали, що яскравість комети зростала дуже стрімко з наближенням до Сонця, що було очевидним заздалегідь. Але цікавим моментом є те, що 3I/ATLAS набагато швидше нарощувала свою яскравість, ніж відомі раніше міжзоряні чи "звичайні" комети з Сонячної системи. Її кома збільшилась через сильніше випромінювання зорі.

Фотометрія у різних діапазонах та інструментах показала сильне відхилення колірних характеристик комети від сонячного спектра, особливо у блакитних і помаранчевих фільтрах, що підтверджує активну газову компоненту.

Радіоспостереження також підтвердили збільшення викиду OH (який є індикатором викиду води) зі швидкістю, співмірною з оптичною яскравістю. Природа такої швидкої активності може бути пов'язана з особливостями ядра, хімічним складом, швидким підходом до Сонця та можливим впливом переважного випаровування CO 2 до перигелію.

Що відомо про комету?

3I/ATLAS, яку помітили на початку липня, рухається крізь нашу систему зі швидкістю понад 210 000 кілометрів на годину. Вона вважається потенційно найстарішою з усіх будь-коли виявлених комет, адже її вік може перевищувати 7 мільярдів років. Ймовірно, вона була викинута зі своєї рідної зоряної системи десь на околицях Чумацького Шляху і відтоді мандрувала міжзоряним простором.

29 жовтня комета досягла своєї найближчої точки до Сонця, пройшовши на відстані 210 мільйонів кілометрів від нього. Після цього вона знову стала видимою для наземних телескопів і вперше потрапила в об'єктиви астрономів. Протягом наступних тижнів спостерігачі в Північній півкулі матимуть змогу побачити її, хоча для цього знадобиться якісний телескоп або спеціальний бінокль. Найближче до Землі об'єкт підійде 19 грудня, опинившись на відстані 270 мільйонів кілометрів. Цей період дасть вченим чудову можливість детальніше вивчити об'єкт.



Комета 3I/ATLAS – це яскрава біла крапка в центрі зображення. Крапка над нею – це зірка, яка виглядає спотвореною через рух комети / Фото Qicheng Zhang/Lowell Observatory

Дивна поведінка комети, зокрема велика кількість вуглекислого газу, високий рівень витоку води та загадковий "антихвіст", породили суперечливі теорії щодо її походження. Деякі дослідники навіть припускали, що 3I/ATLAS може бути замаскованим об'єктом інопланетних технологій. Однак більшість експертів сходяться на думці, що, попри свої аномалії, об'єкт поводиться так, як і має поводитися комета, хоч і дуже стара та незвичайна.​