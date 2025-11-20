Свежую информацию о комете NASA представило вечером 19 ноября на специальной трансляции, сообщает 24 Канал. Новые фото с нескольких зондов и космических обсерваторий, а также последняя информация о космическом объекте собрана на отдельной странице на сайте ведомства.

Кто следил за кометой 3I/ATLAS?

Самые интересные события в жизни кометы происходят во время ее максимального приближения к светилу. Для 3I/ATLAS 3I/ATLAS этот момент наступил 29 октября 2025 года.

Поскольку земные телескопы были ослеплены Солнцем, NASA привлекло уникальную сеть из из девяти космических аппаратов, разбросанных по Солнечной системе. Главную роль в наблюдениях сыграли зонды, находящиеся на орбите Марса, ведь комета прошла на расстоянии всего 30 миллионов километров от Красной планеты.

Что удалось увидеть космическим телескопам?

Самое четкое изображение удалось получить камере HiRISE, установленной на борту Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Хотя даже для такой мощной оптики объект выглядел как размытое пятно, это позволило ученым сделать важные расчеты.



Снимок кометы 3I/ATLAS сделанный аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) / Фото NASA

Разрешение снимков составило около 300 метров на пиксель. Анализ изображений подтвердил, что диаметр ядра кометы составляет от 2 до 3 километров. Также астрономы зафиксировали регулярные изменения яркости объекта, что указывает на период его вращения вокруг собственной оси – он составляет от 12 до 14 часов, рассказывает Space.com.

Отдельное внимание ученые уделили поведению хвоста кометы. Аппараты солнечного наблюдения STEREO и SOHO зафиксировали момент, когда мощный выброс корональной массы из Солнца ударил по комете. Это вызвало так называемое "событие отсоединения", когда поток заряженных частиц фактически оторвал часть хвоста и заставил его неестественно изогнуться.



Комета 3I/ATLAS в объективе аппарата SOHO / Фото NASA

На видео ниже межзвездная комета 3I/ATLAS изображена в виде яркого размытого шара в центре. Путешествуя по нашей солнечной системе с впечатляющей скоростью 209 000 километров в час, 3I/ATLAS стала видимой благодаря серии снимков, сделанных с 11 по 25 сентября с помощью прибора Heliocentric Imager-1 (HI1) расположенном на космическом аппарате STEREO-A (Solar Terrestrial Relations Observatory).

Изначально предполагалось, что комета будет слишком тусклой, чтобы ее можно было наблюдать, но она достаточно посветлела, чтобы стать видимой, что позволило прибору HI1 увидеть комету на фоне, где преобладал шум, с помощью комбинации кадров.

Комета 3I/ATLAS – смотрите видео:

Что касается химического состава, то инструменты миссии MAVEN исследовали объект в ультрафиолетовом спектре. Они обнаружили наличие водорода, углерода и циана. Это разочаровало сторонников экзотических теорий, ведь состав 3I/ATLAS оказался удивительно "стандартным" и похожим на состав обычных комет нашей системы, несмотря на ее межзвездное происхождение.



Аппарат MAVEN исследовал химический состав 3I/ATLAS / Фото NASA

Комета движется по гиперболической орбите с огромной скоростью и наклоном в 100 градусов к плоскости эклиптики, что окончательно подтверждает – она лишь временный гость, который который навсегда покинет нас после пролета мимо Земли.

Что сейчас происходит с кометой 3I/ATLAS?

Сейчас комета 3I/ATLAS удаляется от Солнца покидая нашу систему, чтобы больше никогда не вернуться. Ученые продолжат наблюдать за межзвездным объектом изучая его, поэтому в будущем мы получим еще больше информации и фото о космическом теле.

Вы также можете следить за тем, как 3I/ATLAS путешествует Солнечной системой, с помощью трансляции от Virtual Telescope. Ближайшее событие запланировано на 25 ноября, а уже 19 декабря можно будет следить за максимальным сближением 3I/ATLAS с Землей.