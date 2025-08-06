Почему важные климатические миссии NASA оказались под угрозой?

Два спутника Orbiting Carbon Observatories, один из которых прикреплен к Международной космической станции, а другой работает как отдельный аппарат, должны были функционировать еще много лет. В 2023 году проверка NASA подтвердила, что данные, которые с них поступали, были "исключительно высокого качества". Они позволяют ученым детально отслеживать влияние человеческой деятельности на выбросы парниковых газов. Однако Дональд Трамп, как известно, отрицает сам факт климатических изменений, а потому пытается уничтожить все экологические программы, которые были запущены в предыдущие годы, пишет 24 Канал со ссылкой на NPR.

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Завершение миссии отдельного спутника означало бы его сгорание в атмосфере. Расходы на поддержку обеих обсерваторий составляют сравнительно небольшие 15 миллионов долларов в год, что является мизерной частью бюджета агентства в 25,4 миллиарда долларов. Бывший сотрудник NASA Дэвид Крисп, который работал над инструментами этих обсерваторий, заявил, что с точки зрения экономики нелогично прекращать миссии, которые предоставляют столь ценные данные.

Эти две обсерватории являются лишь частью из десятков космических миссий, которым грозит риск из-за предложенного администрацией Трампа бюджета на 2026 финансовый год. Законодатели уже подготовили встречное предложение, чтобы сохранить бюджет NASA примерно на нынешнем уровне. Сенатор-демократ Крис Ван Холлен отметил, что были отклонены сокращения, которые "опустошили бы науку NASA на 47 процентов и прекратили бы 55 действующих и запланированных миссий".

Представители Конгресса предупреждают, что прекращение миссий по наблюдению за Землей ради реализации антинаучной повестки может иметь катастрофические последствия и нарушать законы. Председатель Комитета по науке, космоса и технологий Палаты представителей Зои Лофгрен подчеркнула, что такие действия "катастрофически повредят нашей способности прогнозировать, управлять и реагировать на суровые погодные и климатические катастрофы". Она также заявила, что попытка администрации Трампа навязать сокращение на уже выделенные средства финансового года 2025 является "незаконной".

Дональд Трамп против науки и потепления

Причины такого решения администрации Дональда Трампа остаются предметом предположений, однако они, вероятно, связаны с его известным отрицанием изменений климата и попытками ослабить научный директорат NASA. Этот шаг может быть частью более широкой антинаучной политики.

Политика Дональда Трампа обозначилась последовательным демонтажем экологических норм и инициатив, направленных на борьбу с изменением климата. Его администрация осуществила ряд шагов, возвращающих страну к приоритезации ископаемого топлива и ослабляющих экологический надзор.

Одним из первых и наиболее символических шагов стал второй отказ США от Парижского климатического соглашения. Этот договор, подписан почти всеми странами мира, имеет целью удержание роста глобальной средней температуры. Выход из соглашения сигнализировал об отказе США от глобальных усилий в борьбе с изменением климата. Трамп назвал соглашение "односторонним", оставив США в компании немногих стран, не являющихся его подписантами, таких как Иран и Ливия.

Он также начал уничтожать регуляторную базу Агентства по охране окружающей среды (EPA), осуществляя атаки на полномочия и научную основу ведомства. Например, он заявил о намерении отменить научное заключение 2009 года, который признает парниковые газы угрозой для общественного здоровья. Этот документ является юридической основой для регулирования выбросов в атмосферу согласно "Закону о чистом воздухе". Хотя заключение пока не отменено, его аннулирование лишило бы EPA полномочий контролировать выбросы от автомобилей, электростанций и промышленных источников.

В течение своего короткого срока Трамп уже отменил или ослабил более 100 экологических правил, касающихся чистого воздуха, воды, дикой природы и токсичных химикатов. Из ключевых научно-совещательных комитетов EPA были уволены независимые эксперты. Также администрация инициировала пересмотр Национальной оценки климата, что является ведущим правительственным отчетом о рисках изменения климата.

Отмена экологических стандартов

Был отменен ряд конкретных экологических стандартов, введенных предыдущими администрациями:

Стандарты выбросов для транспорта. Были отменены жесткие нормы по выбросам для автомобилей, которые стимулировали производство электромобилей и гибридов. Также было отозвано распоряжение, согласно которому к 2030 году половина проданных автомобилей должна была быть электрической.

Регулирование электростанций. Администрация начала процесс отмены правил, ограничивавших выбросы сажи, ртути и угольной золы от электростанций.

Отказ от "социальной стоимости углерода". Было отменено метрику, что оценивала экономический ущерб от выбросов углерода, что позволяет игнорировать климатические последствия при принятии решений.

Содействие ископаемому топливу

Политика Трампа открыто направлена на поддержку нефтяной, газовой и угольной промышленности. Лозунг "Сверли, детка, сверли" (Drill, baby, drill) стал символом его энергетической стратегии.

Объявление "чрезвычайной ситуации в энергетике". Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию, чтобы ускорить выдачу разрешений на бурение нефтегазовых скважин, строительство трубопроводов и запуск электростанций. При этом в определение "энергии" не были включены солнечная и ветровая энергетика.

Разрешение на добычу на федеральных землях. Были открыты для добычи нефти, газа и минералов значительные территории федеральных земель и вод, включая экосистемы в Арктическом заповеднике Аляски.

Блокирование возобновляемой энергетики. Администрация заблокировала разработку новых оффшорных ветровых электростанций и приостановила гранты по программе "Солнечная энергия для всех", направленной на обеспечение общин чистой энергией.

Таким образом все это – часть одной большой программы разрушения экологических мероприятий. Поэтому два спутника – это лишь одни из многочисленных жертв Трампа.