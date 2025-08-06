Чому важливі кліматичні місії NASA опинилися під загрозою?

Два супутники Orbiting Carbon Observatories, один з яких прикріплений до Міжнародної космічної станції, а інший працює як окремий апарат, мали функціонувати ще багато років. У 2023 році перевірка NASA підтвердила, що дані, які з них надходили, були "винятково високої якості". Вони дозволяють науковцям детально відстежувати вплив людської діяльності на викиди парникових газів. Однак Дональд Трамп, як відомо, заперечує сам факт кліматичних змін, а тому намагається знищити всі екологічні програми, які були запущені попередніми роками, пише 24 Канал з посиланням на NPR.

Дивіться також Новий космічний стартап Lux Aeterna хоче зробити супутники багаторазовими

Завершення місії окремого супутника означало б його згоряння в атмосфері. Витрати на підтримку обох обсерваторій становлять порівняно невеликі 15 мільйонів доларів на рік, що є мізерною частиною бюджету агентства у 25,4 мільярда доларів. Колишній співробітник NASA Девід Крісп, який працював над інструментами цих обсерваторій, заявив, що з погляду економіки нелогічно припиняти місії, які надають настільки цінні дані.

Ці дві обсерваторії є лише частиною з десятків космічних місій, яким загрожує ризик через запропонований адміністрацією Трампа бюджет на 2026 фінансовий рік. Законодавці вже підготували зустрічну пропозицію, щоб зберегти бюджет NASA приблизно на нинішньому рівні. Сенатор-демократ Кріс Ван Холлен зазначив, що були відхилені скорочення, які "спустошили б науку NASA на 47 відсотків і припинили б 55 діючих та запланованих місій".

Представники Конгресу попереджають, що припинення місій зі спостереження за Землею задля реалізації антинаукової повістки може мати катастрофічні наслідки й порушувати закони. Голова Комітету з науки, космосу та технологій Палати представників Зої Лофгрен підкреслила, що такі дії "катастрофічно зашкодять нашій здатності прогнозувати, управляти та реагувати на суворі погодні та кліматичні катастрофи". Вона також заявила, що спроба адміністрації Трампа нав'язати скорочення на вже виділені кошти фінансового року 2025 є "незаконною".

Дональд Трамп проти науки та потепління

Причини такого рішення адміністрації Дональда Трампа залишаються предметом припущень, однак вони, ймовірно, пов'язані з його відомим запереченням змін клімату та спробами послабити науковий директорат NASA. Цей крок може бути частиною ширшої антинаукової політики.

Політика Дональда Трампа позначилася послідовним демонтажем екологічних норм та ініціатив, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату. Його адміністрація здійснила низку кроків, що повертають країну до пріоритезації викопного палива та послаблюють екологічний нагляд.

Одним із перших і найбільш символічних кроків стала друга відмова США від Паризької кліматичної угоди. Цей договір, підписаний майже всіма країнами світу, має на меті утримання зростання глобальної середньої температури. Вихід з угоди сигналізував про відмову США від глобальних зусиль у боротьбі зі зміною клімату. Трамп назвав угоду "односторонньою", залишивши США в компанії небагатьох країн, що не є її підписантами, як-от Іран та Лівія.

Він також розпочав знищувати регуляторну бази Агентства з охорони довкілля (EPA), здійснюючи атаки на повноваження та наукову основу відомства. Наприклад, він заявив про намір скасувати науковий висновок 2009 року, який визнає парникові гази загрозою для громадського здоров'я. Цей документ є юридичною основою для регулювання викидів в атмосферу згідно із "Законом про чисте повітря". Хоча висновок поки не скасовано, його анулювання позбавило б EPA повноважень контролювати викиди від автомобілів, електростанцій та промислових джерел.

Протягом свого короткого терміну Трамп уже скасував або послабив понад 100 екологічних правил, що стосувалися чистого повітря, води, дикої природи та токсичних хімікатів. З ключових науково-дорадчих комітетів EPA були звільнені незалежні експерти. Також адміністрація ініціювала перегляд Національної оцінки клімату, що є провідним урядовим звітом про ризики зміни клімату.

Скасування екологічних стандартів

Було скасовано низку конкретних екологічних стандартів, запроваджених попередніми адміністраціями:

Стандарти викидів для транспорту. Були скасовані жорсткі норми щодо викидів для автомобілів, які стимулювали виробництво електромобілів та гібридів. Також було відкликано розпорядження, згідно з яким до 2030 року половина проданих автомобілів мала бути електричною.

Регулювання електростанцій. Адміністрація почала процес скасування правил, що обмежували викиди сажі, ртуті та вугільної золи від електростанцій.

Відмова від "соціальної вартості вуглецю". Було скасовано метрику, що оцінювала економічні збитки від викидів вуглецю, що дозволяє ігнорувати кліматичні наслідки під час ухвалення рішень.

Сприяння викопному паливу

Політика Трампа відкрито спрямована на підтримку нафтової, газової та вугільної промисловості. Гасло "Свердли, дитинко, свердли" (Drill, baby, drill) стало символом його енергетичної стратегії.

Оголошення "надзвичайної ситуації в енергетиці". Трамп оголосив національну надзвичайну ситуацію, щоб прискорити видачу дозволів на буріння нафтогазових свердловин, будівництво трубопроводів та запуск електростанцій. При цьому у визначення "енергії" не були включені сонячна та вітрова енергетика.

Дозвіл на видобуток на федеральних землях. Було відкрито для видобутку нафти, газу та мінералів значні території федеральних земель і вод, включно з екосистемами в Арктичному заповіднику Аляски.

Блокування відновлюваної енергетики. Адміністрація заблокувала розробку нових офшорних вітрових електростанцій і призупинила гранти за програмою "Сонячна енергія для всіх", спрямованою на забезпечення громад чистою енергією.

Таким чином усе це – частина однієї великої програми руйнування екологічних заходів. Тож два супутники – це лише одні з численних жертв Трампа.