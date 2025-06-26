Чергова революція космічної індустрії

Багаторазові супутники здатні кардинально трансформувати космічну галузь. У разі успішної реалізації, вони не тільки значно зменшать витрати на доставку обладнання на орбіту, але й суттєво підвищать гнучкість використання космічних апаратів. Наразі супутники розробляються для багаторічної роботи без можливості подальшої модифікації, тому нова концепція вже привернула увагу інвесторів та Міністерства оборони США, для якого земна орбіта є ключовим елементом військової стратегії, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Ідея створення Lux Aeterna виникла у засновника та генерального директора Брайана Тейлора минулого року, коли він спостерігав за запуском Starship. Як колишній працівник SpaceX, він каже, що хотів би "наповнити Starship чимось дивовижним, чимось, що змінить усю галузь". Ця ракета є найбільшою в історії людства. Вона, як і New Glenn від Blue Origin, відкриває нові можливості для створення більших за розміром корисних навантажень. Цей додатковий простір дозволяє розробляти супутники, здатні витримувати багаторазові входження в атмосферу Землі без необхідності йти на компроміси щодо технологій через обмеження вартості чи ваги.

Супутник Delphi від Lux Aeterna використовує конічний тепловий щит, який нагадує ті, що захищали відомі космічні апарати NASA. За словами Тейлора, ці конструкції виявилися ефективними, тому компанія використала їх як основу, щоб не винаходити велосипед заново. Хоча подробиці роботи Delphi та його обслуговування між запусками залишаються конфіденційними, дизайн, схоже, передбачає можливість складання і розкладання конструкції, щоб у потрібний момент вона ховалася за щитом.



Рендер майбутнього супутника показує тепловий щит, за яким ховаються електронні прилади / Фото Lux Aeterna

Брайан Тейлор має значний досвід у супутниковій індустрії, раніше працюючи над програмами Starlink у SpaceX, Kuiper в Amazon, а також у стартапі Loft Orbital. План компанії передбачає, що у 2027 році Delphi буде запущений ракетою SpaceX Falcon 9 для повного орбітального польоту, а потім повернеться на Землю. Після цього Lux Aeterna планує повторити цей цикл, щоб остаточно довести багаторазовість апарата.

Надалі команда працюватиме над створенням більшої виробничої моделі, яка демонструватиме ще вищу ступінь багаторазового використання.