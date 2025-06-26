Очередная революция космической индустрии

Многоразовые спутники способны кардинально трансформировать космическую отрасль. В случае успешной реализации, они не только значительно уменьшат затраты на доставку оборудования на орбиту, но и существенно повысят гибкость использования космических аппаратов. Сейчас спутники разрабатываются для многолетней работы без возможности дальнейшей модификации, поэтому новая концепция уже привлекла внимание инвесторов и Министерства обороны США, для которого земная орбита является ключевым элементом военной стратегии, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Идея создания Lux Aeterna возникла у основателя и генерального директора Брайана Тейлора в прошлом году, когда он наблюдал за запуском Starship. Как бывший работник SpaceX, он говорит, что хотел бы "наполнить Starship чем-то удивительным, чем-то, что изменит всю отрасль". Эта ракета является крупнейшей в истории человечества. Она, как и New Glenn от Blue Origin, открывает новые возможности для создания больших по размеру полезных нагрузок. Это дополнительное пространство позволяет разрабатывать спутники, способные выдерживать многократные вхождения в атмосферу Земли без необходимости идти на компромиссы по технологиям из-за ограничения стоимости или веса.

Спутник Delphi от Lux Aeterna использует конический тепловой щит, который напоминает те, что защищали известные космические аппараты NASA. По словам Тейлора, эти конструкции оказались эффективными, поэтому компания использовала их как основу, чтобы не изобретать велосипед заново. Хотя подробности работы Delphi и его обслуживания между запусками остаются конфиденциальными, дизайн, похоже, предусматривает возможность складывания и раскладывания конструкции, чтобы в нужный момент она пряталась за щитом.



Рендер будущего спутника показывает тепловой щит, за которым прячутся электронные приборы / Фото Lux Aeterna

Брайан Тейлор имеет значительный опыт в спутниковой индустрии, ранее работая над программами Starlink в SpaceX, Kuiper в Amazon, а также в стартапе Loft Orbital. План компании предусматривает, что в 2027 году Delphi будет запущен ракетой SpaceX Falcon 9 для полного орбитального полета, а затем вернется на Землю. После этого Lux Aeterna планирует повторить этот цикл, чтобы окончательно доказать многоразовость аппарата.

В дальнейшем команда будет работать над созданием большей производственной модели, которая будет демонстрировать еще более высокую степень многоразового использования.