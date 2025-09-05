Почему американские политики бьют тревогу?

Во время слушаний в Комитете Сената по вопросам торговли прозвучали резкие заявления относительно космической политики администрации Трампа. Главной причиной для беспокойства стал предложенный проект бюджета на 2026 год, который предусматривает значительное сокращение финансирования NASA. В частности, речь идет о возможной отмене двух ключевых компонентов программы Artemis – сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и окололунной орбитальной станции Lunar Gateway, пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Сенатор Тед Круз назвал такой план "полнейшим безумием", подчеркнув, что подобные действия фактически подарят Луну Китаю. По его словам, отказ от этих проектов не только обесценит миллиарды долларов, уже вложенных в их разработку, но и оставит США без реального способа доставить астронавтов на Луну в ближайшем будущем.

На фоне этих дискуссий Китай демонстрирует впечатляющие успехи в собственной лунной программе. Недавно китайское космическое агентство провело успешные испытания своего посадочного модуля "Ланьюэ" и осуществило статический тест ракеты "Чанчжэн-10", предназначенной для полетов на Луну. Пекин открыто заявляет о намерении высадить своих астронавтов на поверхность спутника Земли до конца этого десятилетия, что совпадает с ориентировочными сроками американской миссии Artemis 3, запланированной не ранее середины 2027 года. Кроме того, там активно разрабатывают планы строительства постоянной колонии на земном спутнике.

Эксперты, приглашенные на слушания, разделяют тревогу политиков. Бывший администратор NASA Джим Брайденстайн, назначенный еще при первом сроке Трампа, отметил, что постоянные изменения в политике космического агентства, происходящие с приходом каждой новой администрации, наносят огромный вред. По его словам, космические проекты долговременными, планируются на десятилетия вперед, а иногда и на несколько поколений, поэтому такая нестабильность является крайне разрушительной. Он выразил сомнение, что при нынешних условиях США смогут опередить Китай.

Кроме этого, Брайденстайн предупредил о рисках, связанных с тем, чтобы делать ставку исключительно на корабль Starship от компании SpaceX для высадки на Луну. Разработка этого корабля столкнулась с техническими трудностями, и он до сих пор не совершил ни одного полностью успешного орбитального полета с возвращением.

Даже во время последней миссии, когда космической компании удалось вывести корабль на орбиту, выпустить в космос спутники и вернуть ракету на Землю, Starship взорвался на посадочной платформе в океане. SpaceX заявляет, что на самом деле все так и планировалось.

Отмена окололунной станции Gateway может иметь и серьезные геополитические последствия. Майк Голд, президент компании Redwire, отметил, что международные партнеры США, которые уже инвестировали в создание модулей для станции, будут вынуждены искать сотрудничества с геополитическими соперниками Америки, то есть с Китаем, чтобы не терять деньги. Он также добавил, что страна, которая первой закрепится на Луне, будет диктовать правила ее дальнейшего освоения.

В конце концов, сокращение бюджета и неопределенность будущего программ могут привести к оттоку кадров. Аллен Катлер, глава "Коалиции за исследование глубокого космоса", метко заметил, что специалисты NASA должны работать над программой Artemis, а не "над своими резюме". Постоянная угроза отмены проектов заставляет лучших инженеров и ученых искать более стабильную работу, что еще больше замедляет космическую программу США.

Как США победили СССР в первой космической гонке?

Соединенные Штаты одержали победу в космической гонке, достигнув ключевой и чрезвычайно сложной цели – первыми высадив человека на Луну. Хотя Советский Союз сначала лидировал, США смогли превзойти соперника благодаря сочетанию политической воли, экономической мощи и технологических инноваций.

Космическая гонка, развернувшаяся на фоне Холодной войны, началась с ряда впечатляющих успехов Советского Союза. СССР первым запустил искусственный спутник, первым отправил животное на орбиту, а 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. Эти достижения шокировали американское общество и политическое руководство, создавая впечатление, что США проигрывают в технологическом и идеологическом противостоянии.

Ответом на советские успехи стало решительное изменение стратегии США. 25 мая 1961 года президент Джон Ф. Кеннеди в своей речи перед Конгрессом поставил амбициозную цель: до конца десятилетия высадить американского астронавта на Луну и безопасно вернуть его на Землю. Этот шаг фактически изменил "финишную линию" космической гонки, перенеся ее на поле, где США могли реализовать свои долгосрочные преимущества.

Победа Соединенных Штатов была обусловлена несколькими решающими факторами, которые сегодня в большой степени игнорирует Дональд Трамп:

Масштабное финансирование . Правительство США направило огромные ресурсы на космическую программу "Аполлон". На пике расходы на космос достигали 4% от всего федерального бюджета США, что было непосильным для советской экономики, которая отдавала предпочтение финансированию оружия, а не науки.

. Правительство США направило огромные ресурсы на космическую программу "Аполлон". На пике расходы на космос достигали 4% от всего федерального бюджета США, что было непосильным для советской экономики, которая отдавала предпочтение финансированию оружия, а не науки. Промышленная и технологическая мощь . США имели более широкую инженерную базу и качественное производство. Это позволило создать сверхмощную ракету-носитель Saturn V, которая была необходима для полета на Луну, тогда как советский аналог, ракета Н-1, так и не заработала надежно.

. США имели более широкую инженерную базу и качественное производство. Это позволило создать сверхмощную ракету-носитель Saturn V, которая была необходима для полета на Луну, тогда как советский аналог, ракета Н-1, так и не заработала надежно. Организационное единство . NASA, гражданское космическое агентство, смогло консолидировать усилия ученых и инженеров для достижения единой цели. После трагического пожара на "Аполлоне-1" агентство ввело чрезвычайно строгие стандарты качества и безопасности, что повысило надежность техники.

. NASA, гражданское космическое агентство, смогло консолидировать усилия ученых и инженеров для достижения единой цели. После трагического пожара на "Аполлоне-1" агентство ввело чрезвычайно строгие стандарты качества и безопасности, что повысило надежность техники. Слабость советской программы. В отличие от американской, советская космическая программа страдала от внутренней конкуренции и конфликтов между ведущими конструкторами. Кроме того, внезапная смерть главного конструктора Сергея Королева в 1966 году стала для нее тяжелым ударом. СССР также отставал в области электроники и компьютерных технологий.

Кульминацией космической гонки стала миссия "Аполлон-11". 20 июля 1969 года американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, ступившими на поверхность Луны. Это событие, транслировавшееся в прямом эфире по всему миру, стало символом триумфа США.

Хотя СССР после этого сосредоточился на создании орбитальных станций и достиг в этом успехов, высадка на Луну считается решающей победой, завершившей активную фазу соперничества. Уже в 1972 году США и СССР начали переговоры о сотрудничестве в космосе, что привело к совместной миссии "Союз-Аполлон" в 1975 году и окончательно положило конец первой космической гонке.