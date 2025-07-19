Как бюджетные сокращения повлияют на Hubble и James Webb?

Предложение бюджета на 2026 год от администрации Трампа предусматривает существенное уменьшение финансирования NASA. В частности, научные проекты в целом могут быть сокращены вдвое, а конкретно астрофизика – на две трети. Хотя телескопы Hubble и James Webb (JWST) не планируют полностью закрыть, их финансирование все же подвергается сокращениям. Для JWST бюджет может уменьшиться со 187 миллионов долларов в 2024 году до 140 миллионов в 2026 году, а для Hubble – с 93,3 миллиона до 85 миллионов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Для James Webb, телескопа стоимостью 10 миллиардов долларов, работающего на расстоянии около 1,6 миллиона километров от Земли, это может означать сокращение операционной деятельности на 25-35%. Учитывая инфляцию и растущий спрос на наблюдение с момента запуска в 2022 году, такие изменения создают серьезные риски для поддержки проекта уже с октября 2025 года.

По Hubble, его бюджет оставался неизменным в течение последних 10 лет, что из-за инфляции уже привело к потере около 30% его возможностей. Дополнительные сокращения могут еще сильнее ограничить возможности телескопа, хотя он остается в хорошем техническом состоянии и способен проводить исследования как минимум до начала 2030-х годов.

Кроме того, сокращение финансирования повлияет на поддержку отдельных инструментов Hubble, а также на гранты для научных исследований, которые необходимы для создания программ наблюдений. Это может ограничить доступ ученых к данным телескопов и уменьшить объем научных продуктов.

Отдельно стоит упомянуть о влиянии на другие проекты NASA. Например, телескоп Chandra X-ray, который успешно сотрудничает с Hubble и JWST, может потерять все финансирование – с 70 миллионов долларов в 2024 году до нуля в 2026 году. Это ставит под угрозу совместные исследования, которые дают уникальные результаты.

В результате все это приведет к:

Значительному сокращению грантов для исследователей.

Уменьшению поддержки научного программного обеспечения и работы инструментов.

Сокращению персонала, что повышает риски для миссии и уменьшает возможности оперативного реагирования на проблемы.

Снижение объема научных исследований и доступности данных для сообщества.

Уменьшение количества доступного времени для наблюдений.

Снижение поддержки для обработки и анализа данных, что ограничит возможности научных открытий.

Рост конкуренции за ограниченные ресурсы.

Научное сообщество США и мира уже выражает обеспокоенность из-за возможных потерь для фундаментальных исследований космоса. Но новой администрации США, похоже, все равно.