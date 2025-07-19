Як бюджетні скорочення вплинуть на Hubble і James Webb?

Пропозиція бюджету на 2026 рік від адміністрації Трампа передбачає суттєве зменшення фінансування NASA. Зокрема, наукові проєкти загалом можуть бути скорочені вдвічі, а конкретно астрофізика – на дві третини. Хоча телескопи Hubble та James Webb (JWST) не планують повністю закрити, їхнє фінансування все ж зазнає скорочень. Для JWST бюджет може зменшитися з 187 мільйонів доларів у 2024 році до 140 мільйонів у 2026 році, а для Hubble – з 93,3 мільйона до 85 мільйонів доларів, пише 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Для James Webb, телескопа вартістю 10 мільярдів доларів, що працює на відстані близько 1,6 мільйона кілометрів від Землі, це може означати скорочення операційної діяльності на 25-35%. Враховуючи інфляцію та зростаючий попит на спостереження з моменту запуску у 2022 році, такі зміни створюють серйозні ризики для підтримки проєкту вже з жовтня 2025 року.

Щодо Hubble, його бюджет залишався незмінним протягом останніх 10 років, що через інфляцію вже призвело до втрати близько 30% його можливостей. Додаткові скорочення можуть ще сильніше обмежити можливості телескопа, хоча він лишається у доброму технічному стані та здатен проводити дослідження щонайменше до початку 2030-х років.

Крім того, скорочення фінансування вплине на підтримку окремих інструментів Hubble, а також на гранти для наукових досліджень, які необхідні для створення програм спостережень. Це може обмежити доступ вчених до даних телескопів і зменшити обсяг наукових продуктів.

Окремо варто згадати про вплив на інші проєкти NASA. Наприклад, телескоп Chandra X-ray, який успішно співпрацює з Hubble та JWST, може втратити все фінансування – з 70 мільйонів доларів у 2024 році до нуля у 2026 році. Це ставить під загрозу спільні дослідження, які дають унікальні результати.

У результаті все це призведе до:

Значного скорочення грантів для дослідників.

Зменшення підтримки наукового програмного забезпечення та роботи інструментів.

Скорочення персоналу, що підвищує ризики для місії та зменшує можливості оперативного реагування на проблеми.

Зниження обсягу наукових досліджень і доступності даних для спільноти.

Зменшення кількості доступного часу для спостережень.

Зниження підтримки для обробки та аналізу даних, що обмежить можливості наукових відкриттів.

Зростання конкуренції за обмежені ресурси.

Наукова спільнота США та світу вже висловлює занепокоєння через можливі втрати для фундаментальних досліджень космосу. Але новій адміністрації США, схоже, все одно.