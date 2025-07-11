Шон Даффі на чолі космічного агентства

У своєму дописі на платформі Truth Social Трамп високо оцінив роботу Даффі у сфері транспорту, зазначивши, що той "робить величезну роботу, створюючи сучасні системи управління повітряним рухом і відновлюючи дороги та мости". Президент висловив упевненість, що Даффі стане "фантастичним лідером для дедалі важливішого космічного агентства", навіть якщо це буде лише на короткий період, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Сам Даффі відреагував на новину у соціальній мережі X, заявивши, що для нього велика честь прийняти цю місію і він готовий "підкорити космос". Наразі невідомо, як довго він обійматиме цю посаду та чи планує Трамп висунути його на постійну роль із затвердженням Сенатом.

Шон Даффі – не новачок у політиці, хоча його досвід у космічній сфері викликає запитання. До політичної кар’єри він був зіркою реаліті-шоу на MTV, зокрема у програмах "Road Rules: All Stars" та "The Real World: Boston". З 2002 року Даффі працював окружним прокурором у штаті Вісконсин, а з 2010 по 2019 рік був членом Конгресу США. У листопаді 2024 року Трамп призначив його міністром транспорту, а Сенат затвердив цю кандидатуру у січні 2025 року.

Варто зазначити, що Даффі не має формальної освіти чи досвіду в науці чи космічних технологіях. Його єдиний зв’язок із цією сферою – це управління Федеральною авіаційною адміністрацією (FAA) у складі Міністерства транспорту, яка відповідає за комерційні космічні перевезення. Також Даффі відомий своїм скептичним ставленням до питань зміни клімату, що може вплинути на програми NASA, адже агентство активно досліджує цю тему.

Скасування кандидатури Джареда Айзекмана

Призначення Даффі сталося на тлі значних змін у керівництві NASA. Раніше Трамп висунув на посаду адміністратора мільярдера та приватного астронавта Джареда Айзекмана, але несподівано відкликав його кандидатуру за кілька днів до голосування у Сенаті. Причиною стало погіршення відносин із Ілоном Маском, засновником SpaceX, який є близьким другом Айзекмана і, власне, запропонував його на цю посаду. Трамп тоді зазначив, що вважає "недоречним" призначати людину, тісно пов’язану з Маском, на чолі агентства, яке є важливим партнером SpaceX.

Наразі NASA стикається з серйозними викликами. Під час адміністрації Трампа запропоновано значні скорочення бюджету агенції, що може призвести до зменшення фінансування наукових програм на 25% та скорочення штату на 5000 осіб. Водночас агентство працює над амбітними цілями, такими як повернення астронавтів на Місяць до середини 2027 року в рамках програми Artemis та підготовка до місій на Марс.

До призначення Даффі тимчасовим адміністратором NASA керувала Джанет Петро, яка обіймала цю посаду з січня 2025 року. Раніше вона стала першою жінкою на директорській посаді Космічного центру Кеннеді. Наразі її статус у NASA невідомий.