Космос стає ближчим завдяки Netflix

Користувачі Netflix уже скоро зможуть спостерігати за пусками ракет-носіїв у режимі реального часу, слідкувати за роботою астронавтів під час космічних прогулянок та насолоджуватися панорамними видами нашої планети, які транслюються з Міжнародної космічної станції. Крім того, користувачі матимуть доступ до додаткового матеріалу з власної колекції NASA, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Зараз космічне агентство має свій власний стрімінговий сайт, на якому показує різноманітний контент, що стосується його діяльності та загалом космосу. Він безплатний, називається NASA+ і був запущений у 2023 році. Невідомо, наскільки він популярний та скільки має відвідувачів. Але можна припустити, що далеко не всі знають про його існування. Однак Netflix, як один із найпопулярніших сервісів для перегляду фільмів та серіалів, допоможе відкрити космос для абсолютно нової аудиторії. Аудиторія сервісу сьогодні налічує понад 700 мільйонів користувачів по всьому світу.

Це не перша ініціатива NASA щодо співпраці зі стрімінговими платформами у намаганні залучити нових глядачів через популярні ресурси. У травні агентство запустило канал FAST у прямому ефірі спільно з Prime Video від Amazon, а також підтримує активну діяльність на YouTube.

Наразі невідомо, чи буде трансляція NASA доступна по всьому світу, чи лише в певних регіонах. Для Netflix є звичною справою обмежувати деякий контент лише конкретним регіоном, на який поширюються права. Однак контент космічного агентства є повністю безплатним і необмеженим для всього світу на NASA+, тож можна обережно припустити, що й у цьому випадку він не буде блокуватися за межами США. Це означає, що українські користувачі, швидше за все, також зможуть дивитися трансляції з космосу.