Від реорганізації до ядерних двигунів

Попри розчарування від нездійснених мрій, Айзекман поділився своїм детальним планом модернізації NASA, розробленим за шість місяців вивчення внутрішньої роботи агентства. На його думку, головною проблемою NASA є надмірно роздута управлінська структура з великою кількістю керівників, заступників та начальників штабів. Це ускладнює швидке ухвалення рішень та створює культуру, де бракує особистої відповідальності. Першим кроком Айзекмана мала стати реорганізація, спрямована на створення більш гнучкої та орієнтованої на місію культури, повідомляє 24 Канал з посиланням на ArsTechnica.

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Серед ключових пунктів його плану були:

Прискорення програми Artemis . Айзекман планував залучити спеціальні інженерні групи, щоб прискорити місію Artemis II. Його метою був запуск корабля з чотирма астронавтами навколо Місяця вже в грудні цього року, а не у квітні 2026-го, як заплановано зараз. Це різко контрастує з тим, що говорив Ілон Маск, який прагне скасувати польоти на Місяць, щоб зосередитись на Марсі.

. Айзекман планував залучити спеціальні інженерні групи, щоб прискорити місію Artemis II. Його метою був запуск корабля з чотирма астронавтами навколо Місяця вже в грудні цього року, а не у квітні 2026-го, як заплановано зараз. Це різко контрастує з тим, що говорив Ілон Маск, який прагне скасувати польоти на Місяць, щоб зосередитись на Марсі. Розширення присутності на МКС . Замість скорочення екіпажу до трьох осіб кожні вісім місяців через бюджетні обмеження, він пропонував відправляти сім астронавтів кожні чотири місяці. Айзекман навіть був готовий особисто профінансувати одну з місій, оскільки сам є мільярдером.

. Замість скорочення екіпажу до трьох осіб кожні вісім місяців через бюджетні обмеження, він пропонував відправляти сім астронавтів кожні чотири місяці. Айзекман навіть був готовий особисто профінансувати одну з місій, оскільки сам є мільярдером. Сертифікація Dragon на сім місць . Він наполягав на сертифікації корабля SpaceX Dragon для перевезення семи астронавтів замість чотирьох, що дозволило б відновити програму "спеціалістів з корисного навантаження" часів шатлів. Це дало б змогу науковцям NASA особисто проводити свої експерименти в космосі, а не делегувати їх людям, які не є професіоналами в конкретній сфері.

. Він наполягав на сертифікації корабля SpaceX Dragon для перевезення семи астронавтів замість чотирьох, що дозволило б відновити програму "спеціалістів з корисного навантаження" часів шатлів. Це дало б змогу науковцям NASA особисто проводити свої експерименти в космосі, а не делегувати їх людям, які не є професіоналами в конкретній сфері. Розробка ядерних двигунів. Головним проєктом Айзекмана був повномасштабний перехід космічних апаратів на ядерні двигуни, які він вважає ключовими для сталого освоєння Сонячної системи. План передбачав створення 100-кіловатного тестового корабля, а протягом чотирьох років — розробку апарата мегаватного класу. Цей проєкт також забезпечив би роботою центри NASA, що втратили фінансування після згортання програми ракети SLS.

Крім того, Айзекман планував пожертвувати свою зарплату на стипендії для космічного табору Space Camp, щоб надихати нове покоління дослідників.

Загалом Айзекман сказав, що його план складався з понад 100 сторінок і детально описував різні дії щодо модернізації NASA та підвищення ефективності агентства. Усе повинно було початися з усунення зайвої бюрократії.

Зараз він переглядає своє майбутнє і не виключає участі в політиці.