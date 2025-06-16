От реорганизации до ядерных двигателей

Несмотря на разочарование от несбывшихся мечтаний, Айзекман поделился своим детальным планом модернизации NASA, разработанным за шесть месяцев изучения внутренней работы агентства. По его мнению, главной проблемой NASA является чрезмерно раздутая управленческая структура с большим количеством руководителей, заместителей и начальников штабов. Это затрудняет быстрое принятие решений и создает культуру, где не хватает личной ответственности. Первым шагом Айзекмана должна была стать реорганизация, направленная на создание более гибкой и ориентированной на миссию культуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на ArsTechnica.

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Среди ключевых пунктов его плана были:

Ускорение программы Artemis . Айзекман планировал привлечь специальные инженерные группы, чтобы ускорить миссию Artemis II. Его целью был запуск корабля с четырьмя астронавтами вокруг Луны уже в декабре этого года, а не в апреле 2026-го, как запланировано сейчас. Это резко контрастирует с тем, что говорил Илон Маск, который стремится отменить полеты на Луну, чтобы сосредоточиться на Марсе.

. Айзекман планировал привлечь специальные инженерные группы, чтобы ускорить миссию Artemis II. Его целью был запуск корабля с четырьмя астронавтами вокруг Луны уже в декабре этого года, а не в апреле 2026-го, как запланировано сейчас. Это резко контрастирует с тем, что говорил Илон Маск, который стремится отменить полеты на Луну, чтобы сосредоточиться на Марсе. Расширение присутствия на МКС . Вместо сокращения экипажа до трех человек каждые восемь месяцев из-за бюджетных ограничений, он предлагал отправлять семь астронавтов каждые четыре месяца. Айзекман даже был готов лично профинансировать одну из миссий, поскольку сам является миллиардером.

. Вместо сокращения экипажа до трех человек каждые восемь месяцев из-за бюджетных ограничений, он предлагал отправлять семь астронавтов каждые четыре месяца. Айзекман даже был готов лично профинансировать одну из миссий, поскольку сам является миллиардером. Сертификация Dragon на семь мест . Он настаивал на сертификации корабля SpaceX Dragon для перевозки семи астронавтов вместо четырех, что позволило бы восстановить программу "специалистов по полезной нагрузке" времен шаттлов. Это позволило бы ученым NASA лично проводить свои эксперименты в космосе, а не делегировать их людям, которые не являются профессионалами в конкретной сфере.

. Он настаивал на сертификации корабля SpaceX Dragon для перевозки семи астронавтов вместо четырех, что позволило бы восстановить программу "специалистов по полезной нагрузке" времен шаттлов. Это позволило бы ученым NASA лично проводить свои эксперименты в космосе, а не делегировать их людям, которые не являются профессионалами в конкретной сфере. Разработка ядерных двигателей. Главным проектом Айзекмана был полномасштабный переход космических аппаратов на ядерные двигатели, которые он считает ключевыми для устойчивого освоения Солнечной системы. План предусматривал создание 100-киловаттного тестового корабля, а в течение четырех лет - разработку аппарата мегаваттного класса. Этот проект также обеспечил бы работой центры NASA, потерявшие финансирование после сворачивания программы ракеты SLS.

Кроме того, Айзекман планировал пожертвовать свою зарплату на стипендии для космического лагеря Space Camp, чтобы вдохновлять новое поколение исследователей.

В общем Айзекман сказал, что его план состоял из более чем 100 страниц и подробно описывал различные действия по модернизации NASA и повышению эффективности агентства. Все должно было начаться с устранения лишней бюрократии.

Сейчас он пересматривает свое будущее и не исключает участия в политике.