NASA під ударом

Цікавий факт: хоча Маск давно відомий своїми дурнуватими коментарями і претензіями до всіх підряд, він завжди був стриманим, коли мова заходила про космічну політику США та роботу NASA. Річ у тім, що його компанія SpaceX існує здебільшого завдяки урядовим замовленням і тому факту, що державне космічне агентство замовляє послуги в нього, а не в Blue Origin Джеффа Безоса чи Роскосмосу. Тому сварки йому були вкрай невигідними. Однак зараз ситуація кардинально інша: у президентське крісло вже цього місяця сяде Дональд Трамп, а до керма в NASA скоро прийде Джаред Айзекман, давній друг Ілона, якого він раніше запустив у космос. Тому руки і язик у нього тепер повністю розв'язані, пише 24 Канал.

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Як відомо, Маск давно мріє колонізувати Марс. Він створює для цього найбільшу в світі ракету, роздумує над юридичними аспектами майбутнього поселення й навіть заявляв, що з імовірністю 70% сам полетить на Червону планету. NASA ніколи не виступало проти цих його мрій, але мало своє бачення, яке полягало в тому, щоб зробити Місяць своєрідним проміжним стартовим майданчиком. Наш ближчий супутник дозволив би випробувати технології, вдосконалити їх і врахувати всі помилки, перш ніж летіли на більш небезпечний Марс, де ціна промаху буде значно вищою.

Своєю чергою Маск був більш-менш командним гравцем і не висловлювався проти. Це зрозуміло з фінансового погляду, оскільки SpaceX має контракти на мільярди доларів не лише на будівництво системи висадки людей в рамках програми NASA "Артеміда", а й на постачання продовольства, вантажів та інших логістичних послуг до запланованого Місячного шлюзу на орбіті навколо Місяця.

Інша справа – приватні розмови. Він, як пишуть ЗМІ, критикував плани NASA, припускаючи, що програма "Артеміда" рухається надто повільно і надто залежить від підрядників, які прагнуть отримати державні контракти за найвигіднішими цінами і менш зацікавлені в досягненні результатів. Однак тепер він виходить у публічну площину.

Протягом останніх днів Маск почав публічно висловлювати деякі з цих приватних думок. На Різдво, наприклад, він написав на X: "Архітектура Artemis вкрай неефективна, оскільки це програма, яка максимізує робочі місця, а не максимізує результати. Потрібно щось абсолютно нове". Потім, у четвер увечері, він додав наступне: "Ми летимо прямо на Марс. Місяць відволікає".

Ці слова суперечать планам NASA відправити серію людських місій на південний полюс Місяця наприкінці цього десятиліття і створити там стійку базу за допомогою програми "Артеміда". Одна справа, якби Маск просто висловлював свою думку як приватна особа. Але після того, як минулого року він зіграв значну роль в обранні Дональда Трампа наступним президентом Сполучених Штатів, Маск взяв на себе важливу консультативну роль для нової адміністрації. Він також був частково відповідальний за очікувану номінацію приватного астронавта Джареда Айзекмана на посаду наступного керівника NASA. Хоча Маск не керує космічною політикою США, він, безумовно, має вагомий вплив на те, що відбувається.

Що це означає для "Артеміди"

Доля "Артеміди" є важливим питанням не лише для NASA, але й для всієї комерційної космічної галузі США, Європейського космічного агентства та інших міжнародних партнерів, які долучилися до повернення людей на Місяць. Завдяки проєкту "Артеміда" Сполучені Штати конкурують з Китаєм за встановлення значущої присутності на поверхні Місяця.

Ми вже бачили кілька значних перенесень програми Artemis, остання з яких сталася наприкінці минулого року. Ми також бачили звіт аналітиків про те, що програма не встигне вкластись у визначені нею терміни. Тепер існує невелика загроза, що її взагалі відкладуть на невизначене майбутнє або ж скасують заради переорієнтування уваги на Марс. Однак все це лише обережні припущення, тож не варто сприймати це як факт. До місії залучено настільки багато різних організацій та людей, вкладено стільки грошей і часу, що навряд чи хтось наважиться її скасувати. NASA вже навіть здійснило перший запуск, у рамках якого тестувало космічну капсулу Orion, у якій полетять майбутні астронавти. Тому сумнівно, що хтось погодиться із твердженням Маска, що "архітектура Artemis є вкрай неефективною". Зрештою, саме перша адміністрація Трампа створила програму близько п'яти років тому.

Цілком імовірно, що NASA внесе якісь зміни у план, який тепер включатиме ініціативи, спрямовані як на Місяць, так і на Марс. Але чи вдасться космічному агентству досягти успіху на обох напрямках, розпорошуючи увагу, буде головним питанням, яке постане перед новою адміністрацією.