Новий керівник NASA

Як повідомляють джерела, нинішнього керівника Білла Нельсона зовсім скоро замінить Джаред Айзекман, 41-річний мільярдер і засновник компанії Shift4 Payments, якого ми знаємо як космічного туриста, що у вересні цього року відвідав космос у рамках місії Polaris Dawn. Він став першою цивільною людиною, що здійснила вихід у відкритий космос, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Дехто називає це "незрозумілою новиною", адже Айзекман ніколи не працював у NASA, майже не знає "внутрішню кухню" й узагалі фактично не є астронавтом. Він бізнесмен, мільярдер, любитель літаків та польотів, а також пройшов спеціальне навчання для подорожі в космос. У космосі він був двічі, до слова.

Ще одним фактом, який привертає увагу, є очевидний конфлікт інтересів. Айзекман має давні зв'язки з Ілоном Маском, засновником SpaceX, який фінансував передвиборчу кампанію Трампа й зараз очікує на прихильність до його компаній з боку нового президента. SpaceX стояла за обома польотами Айзекмана в космос, і у 2021 і у 2024 роках. Враховуючи, що NASA наймає SpaceX для виконання різних місій та запусків, перераховуючи їй державні кошти, багато хто, в тому числі й Джефф Безос та його конкуруюча компанія Blue Origin, можуть звинуватити космічне агентство і самого Айзекмана в упередженості – найвигідніші контракти будуть віддавати лише SpaceX.

Тож ми можемо очікувати, що партнерство NASA та SpaceX відтепер буде під особливою увагою, адже громадськість і конкуруючі компанії будуть постійно підозрювати обох у порушенні правил конкуренції.

Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social вже прокоментував нове призначення: "Джаред буде керувати місією NASA з відкриття і натхнення, прокладаючи шлях до революційних досягнень e космічній науці, технологіях і дослідженнях".

Перед Айзекманом стоятиме чимало викликів. Він, наприклад, буде наглядати за зусиллями NASA з повернення людини на Місяць у рамках програми "Артеміда". За його каденції повинен відбутися старт місії до супутника, яка не буде приземлятися, а лише облетить його. Однак чи дочекається він на повноцінну висадку, яка планується на 2026 рік, враховуючи постійні переноси дат, ще належить з'ясувати.

У NASA ми будемо пристрасно використовувати ці можливості й відкриємо еру, коли людство стане справжньою космічною цивілізацією,

– написав Айзекман на X.

Ми детально розповіли про Джареда Айзекмана в окремому матеріалі, розглянувши його біографію, основні досягнення та роль у місії Polaris Dawn. Ви можете ознайомитися з цим текстом за посиланням.