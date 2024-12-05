Новый руководитель NASA

Как сообщают источники, нынешнего руководителя Билла Нельсона совсем скоро заменит Джаред Айзекман, 41-летний миллиардер и основатель компании Shift4 Payments, которого мы знаем как космического туриста, что в сентябре этого года посетил космос в рамках миссии Polaris Dawn. Он стал первым гражданским человеком, совершившим выход в открытый космос, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Некоторые называют это "непонятной новостью", ведь Айзекман никогда не работал в NASA, почти не знает "внутреннюю кухню" и вообще фактически не является астронавтом. Он бизнесмен, миллиардер, любитель самолетов и полетов, а также прошел специальное обучение для путешествия в космос. В космосе он был дважды, к слову.

Еще одним фактом, который привлекает внимание, является очевидный конфликт интересов. Айзекман имеет давние связи с Илоном Маском, основателем SpaceX, который финансировал предвыборную кампанию Трампа и сейчас ожидает благосклонности к его компаниям со стороны нового президента. SpaceX стояла за обоими полетами Айзекмана в космос, и в 2021 и в 2024 годах. Учитывая, что NASA нанимает SpaceX для выполнения различных миссий и запусков, перечисляя ей государственные средства, многие, в том числе и Джефф Безос и его конкурирующая компания Blue Origin, могут обвинить космическое агентство и самого Айзекмана в предвзятости – выгодные контракты будут отдавать только SpaceX.

Поэтому мы можем ожидать, что партнерство NASA и SpaceX отныне будет под особым вниманием, ведь общественность и конкурирующие компании будут постоянно подозревать обоих в нарушении правил конкуренции.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social уже прокомментировал новое назначение: "Джаред будет руководить миссией NASA по открытию и вдохновению, прокладывая путь к революционным достижениям в космической науке, технологиях и исследованиях".

Перед Айзекманом будет стоять немало вызовов. Он, например, будет наблюдать за усилиями NASA по возвращению человека на Луну в рамках программы "Артемида". При его каденции должен состояться старт миссии к спутнику, которая не будет приземляться, а только облетит его. Однако дождется ли он полноценной высадки, которая планируется на 2026 год, учитывая постоянные переносы дат, еще предстоит выяснить.

В NASA мы будем страстно использовать эти возможности и откроем эру, когда человечество станет настоящей космической цивилизацией,

– написал Айзекман на X.

Мы подробно рассказали о Джареде Айзекмане в отдельном материале, рассмотрев его биографию, основные достижения и роль в миссии Polaris Dawn. Вы можете ознакомиться с этим текстом по ссылке.