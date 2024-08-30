Джаред Айзекман: коротка біографія

Айзекман народився 11 лютого 1983 року в штаті Нью-Джерсі. У 14 років він захопився ремонтом комп'ютерів і згодом відкрив невеликий бізнес із технічного обслуговування та ремонту в підвалі своїх батьків – його компанія називалась Deco Systems. Два роки по тому ця діяльність призвела до того, що один з його клієнтів запропонував йому роботу на повну ставку. Він не вагався: вирішив кинути середню школу, щоб прийняти цю пропозицію.

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У 1999 році Айзекман заснував компанію з обробки роздрібних платежів. Йому тоді було всього 16 років. Він досі є генеральним директором цієї компанії, а у 2020 році перейменував її на Shift4 Payments. Оборот становить понад 200 мільярдів доларів на рік.

2012 року Джаред Айзекман став співзасновником компанії Draken International, яка навчає пілотів для збройних сил США. Компанія управляє одним із найбільших у світі парків приватних винищувачів.

За оцінками Forbes, станом на сьогодні статки Айзекмана становлять близько 1,9 мільярда доларів. Значна частина припадає на 38% акцій його компанії Shift4 Payments.

Рекорди

У 2008 році Айзекман спробував встановити світовий рекорд із навколосвітнього перельоту на легкому реактивному літаку, здійснивши навколосвітню подорож за 83 години. На жаль, він не зміг обігнати діючий тоді рекорд у 82 години, оскільки зіткнувся з багатогодинними затримками на землі в Індії та Японії.

У квітні 2009 року він встановив світовий рекорд із навколосвітньої подорожі на легкому реактивному літаку, здійснивши переліт за 61 годину 51 хвилину, що приблизно на 20 годин швидше, ніж попередній рекорд у 82 години. Він літав на літаку Cessna Citation CJ2 з двома іншими членами екіпажу, пропускаючи зупинки в Індії та Японії.



Джаред Айзекман / Фото Polaris Program/John Kraus

Polaris Dawn

Тепер Айзекман полетить на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon у рамках п'ятиденної місії Polaris Dawn, яка стартує ракетою Falcon 9. Ця місія стане першою з трьох запланованих місій Polaris, які фінансуються і виконуються Айзекманом і SpaceX з метою розвитку космічних технологій.

Під час місії будуть випробувані нові скафандри для активності поза межами корабля. Вони розроблені компанією SpaceX і мають бути більш гнучкими та економічно ефективними.

Айзекман і троє членів його екіпажу — його друг і колишній пілот ВПС Скотт Потіт, а також інженерки SpaceX Анна Менон і Сара Гілліс – відлетять від Землі далі, ніж будь-яка інша космічна місія, здійснена з часів польотів NASA "Аполлон" у 1970-х роках. Місія включатиме перший вихід у відкритий космос, здійснений астронавтами приватного, недержавного рейсу.

Айзекман і Гілліс проведуть близько 15 хвилин за межами космічного корабля, щоб протестувати скафандри, з'єднані з кораблем 12-футовими канатами, які забезпечуватимуть їх киснем. Екіпаж пройде через радіаційні пояси Ван Аллена, де буде присутня небезпечна кількість радіації, і проведе експеримент, щоб визначити, чи може радіація в космосі зробити рентгенівські знімки без рентгенівського апарата.

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Місія Polaris Dawn стане другою подорожжю Айзекмана в космос. Уперше він побував там у 2021 році під час самофінансованої місії, запущеної компанією SpaceX під назвою Inspiration4. Цей політ став першою космічною місією, в якій брали участь лише туристи — жоден з чотирьох членів екіпажу не був професійним астронавтом — і був організований з метою збору коштів для дитячої лікарні. Космічний корабель провів на орбіті три дні.