Чому зіткнення станеться так швидко попри величезні відстані?

Кількість супутників на орбіті за останні сім років зросла з 4000 до майже 14 000. Найбільший внесок у це зростання зробила компанія SpaceX зі своєю системою Starlink, яка налічує понад 9000 апаратів на низькій земній орбіті на висоті від 340 до 550 кілометрів, пише 24 Канал з посиланням на New Scientist.

Дослідники з Принстонського університету проаналізували публічні дані про положення супутників і з'ясували, наскільки зросли ризики. У 2018 році, до запуску перших супутників Starlink, гіпотетичне зіткнення сталося б через 121 день після втрати здатності маневрувати. Зараз цей показник скоротився до 2,8 доби, йдеться в дослідженні, яке поки що опубліковане у вигляді нерецензованого препринта на сторінках arXiv.

За даними SpaceX, з грудня 2024 по травень 2025 року компанія виконала 144 404 маневри ухилення від зіткнень – у середньому один маневр кожні 1,8 хвилини для всієї групи супутників. Апарати постійно змінюють траєкторію, щоб уникнути зіткнень, які можуть створити тисячі уламків і зробити частини орбіти непридатними для використання.

Що таке CRASH Clock і як його розрахували?

Вчені назвали новий показник Collision Realization And Significant Harm Clock, порівнюючи його з відомим Годинником судного дня, що відстежує загрозу ядерної війни. Метрика покликана наочно продемонструвати, наскільки переповненою стає орбіта.

Розрахунки базуються на сценарії, коли всі супутники одночасно втрачають можливість керування – наприклад, через потужну сонячну бурю. У травні 2024 року сильний геомагнітний шторм спричинив хвилеподібні коливання супутників Starlink. Хоча повторення найпотужнішої бурі в історії – події Керрінгтона 1859 року – малоймовірно виведе з ладу всі апарати одночасно, ризик все ще лишається.

Що на нас чекає?

За всю історію космонавтики відбулося лише одне зіткнення активних супутників. У 2009 році діючий апарат компанії Iridium Communications зіткнувся з недіючим російським супутником "Космос". Сотні уламків від цієї події досі обертаються навколо Землі.

Найближчими роками на орбіту планують вивести ще десятки тисяч супутників. Власні мегасузір'я створюють SpaceX, Amazon та кілька китайських компаній. До цих перегонів приєдналась і Європа.

Це означає, що показник CRASH Clock продовжуватиме зменшуватися, підвищуючи ймовірність катастрофічних зіткнень. Якщо ці зіткнення відбуватимуться, навколишній космос заповниться величезною кількістю сміття, яке на величезній швидкості обертатиметься довкола планети, не даючи змоги запускати нові супутники, ракети та космічні станції.