Чому Росія не змогла запустити свої супутники вчасно?

Глава "Роскосмосу" Дмитро Баканов обіцяв, що до завершення 2025 року на орбіті почнеться розгортання 300 перших супутників у рамках проєкту "Рассвєт". Початкові плани передбачали виведення на орбіту 16 апаратів до кінця минулого року. Система мала стати альтернативою мережі Ілона Маска та забезпечити доступ до інтернету в будь-якій географічній точці, пише видання SPEKA з посиланням на російські ЗМІ.

За інформацією джерел на космічному ринку, перенесення запуску пов'язане з тим, що необхідна кількість апаратів досі не виготовлена. Проблеми з темпами виробництва та нестача комплектуючих стали головними причинами зриву термінів. Представники "Бюро 1440" заявили, що компанія проводить роботи відповідно до цільових строків, але відмовилися надавати точні дати запусків, назвавши цю інформацію чутливою.

Фінансування проєкту в рамках нацпроєкту "Економіка даних" становить 102,8 мільярда рублів з федерального бюджету.

Додатково "Бюро 1440" планує вкласти 329 мільярдів рублів власних коштів до 2030 року.

Загальна вартість проєкту перевищує 5,5 мільярда доларів.

Згідно з планом "Інфраструктура доступу в інтернет", у 2025 році на орбіту мали вивести 16 перших апаратів, у 2026 році їх число мало б досягти 156, у 2027 році – 292, а у 2028 році – 318 супутників. До 2030 року заплановано здійснити 24 запуски. До 2035 року має бути запущено понад 900 низькоорбітальних супутників. Комерційна експлуатація понад 250 з них очікується в 2027 році.

Наразі на орбіті розгорнуто лише шість супутників "Бюро 1440", запущених у рамках двох експериментальних місій. Для порівняння, у мережі Starlink компанії SpaceX Ілона Маска на орбіті на висоті 550 кілометрів розгорнута група з понад 7 тисяч супутників.

Усе погано

Труднощі з імпортозаміщенням у виробництві супутникових систем стали настільки серйозними, що в жовтні звільнили керівника акціонерного товариства "Інформаційні супутникові системи імені академіка Решетнєва", яке входить до складу "Роскосмосу", писало видання The Moscow Times.

Низькі темпи виробництва та залежність від іноземних компонентів продовжують гальмувати реалізацію космічного проєкту, тож існує ймовірність, що Росія взагалі не зможе його завершити, або принаймні серйозно порушить терміни реалізації.