Почему Россия не смогла запустить свои спутники вовремя?

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов обещал, что до завершения 2025 года на орбите начнется развертывание 300 первых спутников в рамках проекта "Рассвет". Первоначальные планы предусматривали вывод на орбиту 16 аппаратов до конца прошлого года. Система должна была стать альтернативой сети Илона Маска и обеспечить доступ к интернету в любой географической точке, пишет издание SPEKA со ссылкой на российские СМИ.

По информации источников на космическом рынке, перенос запуска связан с тем, что необходимое количество аппаратов до сих пор не изготовлено. Проблемы с темпами производства и нехватка комплектующих стали главными причинами срыва сроков. Представители "Бюро 1440" заявили, что компания проводит работы в соответствии с целевыми сроками, но отказались предоставлять точные даты запусков, назвав эту информацию чувствительной.

Финансирование проекта в рамках нацпроекта "Экономика данных" составляет 102,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Дополнительно "Бюро 1440" планирует вложить 329 миллиардов рублей собственных средств до 2030 года.

Общая стоимость проекта превышает 5,5 миллиардов долларов.

Согласно плану "Инфраструктура доступа в интернет", в 2025 году на орбиту должны были вывести 16 первых аппаратов, в 2026 году их число должно достичь 156, в 2027 году – 292, а в 2028 году – 318 спутников. До 2030 года запланировано осуществить 24 запуска. К 2035 году должно быть запущено более 900 низкоорбитальных спутников. Коммерческая эксплуатация более 250 из них ожидается в 2027 году.

Сейчас на орбите развернуто только шесть спутников "Бюро 1440", запущенных в рамках двух экспериментальных миссий. Для сравнения, в сети Starlink компании SpaceX Илона Маска на орбите на высоте 550 километров развернута группа из более 7 тысяч спутников.

Все плохо

Трудности с импортозамещением в производстве спутниковых систем стали настолько серьезными, что в октябре уволили руководителя акционерного общества "Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева", которое входит в состав "Роскосмоса", писало издание The Moscow Times.

Низкие темпы производства и зависимость от иностранных компонентов продолжают тормозить реализацию космического проекта, поэтому существует вероятность, что Россия вообще не сможет его завершить, или по крайней мере серьезно нарушит сроки реализации.