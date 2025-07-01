Космос становится ближе благодаря Netflix

Пользователи Netflix уже скоро смогут наблюдать за пусками ракет-носителей в режиме реального времени, следить за работой астронавтов во время космических прогулок и наслаждаться панорамными видами нашей планеты, которые транслируются с Международной космической станции. Кроме того, пользователи будут иметь доступ к дополнительному материалу из собственной коллекции NASA, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Сейчас космическое агентство имеет свой собственный стриминговый сайт, на котором показывает разнообразный контент, касающийся его деятельности и вообще космоса. Он бесплатный, называется NASA+ и был запущен в 2023 году. Неизвестно, насколько он популярен и сколько имеет посетителей. Но можно предположить, что далеко не все знают о его существовании. Однако Netflix, как один из самых популярных сервисов для просмотра фильмов и сериалов, поможет открыть космос для совершенно новой аудитории. Аудитория сервиса сегодня насчитывает более 700 миллионов пользователей по всему миру.

Это не первая инициатива NASA по сотрудничеству со стриминговыми платформами в попытке привлечь новых зрителей через популярные ресурсы. В мае агентство запустило канал FAST в прямом эфире совместно с Prime Video от Amazon, а также поддерживает активную деятельность на YouTube.

На данный момент неизвестно, будет ли трансляция NASA доступна по всему миру, или только в определенных регионах. Для Netflix является обычным делом ограничивать некоторый контент только конкретным регионом, на который распространяются права. Однако контент космического агентства является полностью бесплатным и неограниченным для всего мира на NASA+, поэтому можно осторожно предположить, что и в этом случае он не будет блокироваться за пределами США. Это означает, что украинские пользователи, скорее всего, также смогут смотреть трансляции из космоса.